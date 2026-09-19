聽新聞
0:00 / 0:00
川普下週出席聯大總辯論 將見委內瑞拉臨時總統
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）今天表示，美國總統川普出席下週在紐約登場的聯合國大會（UNGA）總辯論時，將會晤委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）。
綜合法新社與路透社報導，瓦爾茲告訴記者，川普（Donald Trump）預計9月22日與委內瑞拉「臨時總統單獨會談」，將是美國1月推翻委國長期執政的馬杜洛政權（Nicolas Maduro）後，兩國元首初次面對面會談。
今年第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議，9月22日至26日及28日舉行總辯論。
在馬杜洛主政時期曾任副總統的羅德里格斯，近來配合華府若干要求，包括與美方達成協議，讓美國能取得號稱全球規模最大的委內瑞拉石油儲備。不過，羅德里格斯此舉遭部分人士抨擊出賣國家資源的主權。
在20國集團（G20）9月中舉行能源部長會議期間，美國石油業者Continental Resources與委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）簽署合作備忘錄（MOU），將共同開發委國石油儲量豐富的奧利諾科（Orinoco）盆地。
美國能源部長萊特（Chris Wright）表示這項協議是「美委關係的重大里程碑」，也是「讓西半球躍居全球能源體系核心的關鍵一環」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。