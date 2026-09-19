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美汽車業團體致函川普 籲勿讓中國車企進入美國

中央社／ 紐約18日綜合外電報導

美國汽車製造商及零組件供應商今天敦促總統川普，不要讓中國汽車業者進入美國市場。川普預定24日與中國國家主席習近平舉行峰會。

法新社報導，美國汽車業者在致川普的信函中，感謝他對「美國汽車產業的堅定承諾」，但信函也呼籲他與習近平會談時，「堅定拒絕希望在美銷售、進口或生產汽車的中國車商進入美國市場」。

聯名致信的團體包括數個政策立場不盡相同的汽車業組織，包括代表底特律汽車製造商的美國汽車政策委員會（American Auto Policy Council），以及代表在美國設廠外國車商的Auto Drives America。

這封信是在川普上週接受福斯新聞（Fox News）「殷格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）節目訪問後發出。川普當時表示，只要中國車企雇用美國勞工，他「可以接受」中國企業在美國設廠。

當時川普強調，「最重要的是，他們雇用我們的人」。但他也重申，強烈反對從墨西哥或其他國家進口中國汽車至美國。

這些團體還感謝川普維持針對中國汽車的高額關稅，並表示，因為這項政策，美國不像歐洲及其他市場一樣「面臨大量廉價中國汽車湧入市場的問題」。

不過，信中強調，若讓中國汽車業者在美國取得立足點，將損害國內產業利益。

這些團體表示，與依循「市場原則」營運的歐洲、日本及南韓品牌不同，獲得政府支持的中國企業一旦進入美國市場，將削弱美國國內產業。

信函還指出，「在美國境內組裝中國汽車，並不能解決連網汽車帶來的資安威脅。」

「將中國汽車生產在地化，也無助於實現本屆政府增加製造業就業及維護國家安全的政策目標。」

川普 美國 汽車產業

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