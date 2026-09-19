F-35零件離奇轉運香港 五角大廈證實部分下落不明、恐落入中國手中

Politico 18日獨家報導，3名知情人士表示，一批原定送往美國維修的F-35戰機零件，今年夏天從澳洲橫越太平洋途中遭改道，意外轉運至香港。五角大廈證實，部分零組件下落不明，引發美國國會調查，也升高中國可能取得這套高度機密武器系統關鍵零組件的疑慮。

F-35製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）負責整體供應鏈，並使用商業運輸業者運送零件；這批零件則由一家中間商代為運送。2名知情人士表示，其中包括一具戰機座艙罩（canopy），含有僅美國及盟友能取得的匿蹤技術。

座艙罩是F-35匿蹤能力的關鍵零組件，為覆蓋駕駛艙的壓克力泡狀罩體，表面覆有一層透明雷達吸波材料，有助於躲避敵方雷達偵測。根據美國空軍說明，這層匿蹤材料會隨時間劣化，因此座艙罩需要維修或更換。若對手取得一具座艙罩，就可能研究相關零件，甚至對這項技術進行逆向工程。

F-35供應鏈規模龐大、遍及全球，仰賴多國設施運送及維修零件。澳洲雖設有F-35維修廠，但目前沒有任何一處具備維修座艙罩的能力。中國過去曾針對五角大廈祕密計畫廣泛從事間諜活動，包括F-35計畫。這批貨物意外轉運至香港，也進入北京的影響範圍。

這起事件先前未曾曝光，目前尚不清楚這批零件為何遭改道、如今由誰持有。事件也促使國會重要國安委員會幕僚陸續聽取簡報。知情人士表示，國務院與五角大廈官員6月首次向幕僚簡報，未來幾周預計還會舉行多場簡報。

五角大廈F-35聯合計畫辦公室（F-35 Joint Program Office）在聲明中表示，已「知悉一批目前無法使用的F-35閃電II型戰機零組件出現運送問題」，目前正與美國有關當局及產業夥伴合作，「取回這些零組件、調查這起事件，並採取防範措施，避免未來再次發生」。美國國務院拒絕評論，中國大使館則表示不了解這起事件。