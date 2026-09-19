巴基斯坦警察總部爆槍戰 增至31死逾百傷

巴基斯坦一名高級警官今天告訴法新社，巴基斯坦北部一處警察總部發生爆炸與槍擊事件，死亡人數已增至至少31人，其中包括16名警務人員，目前戰鬥仍在持續。

這名官員表示：「目前為止，這起武裝攻擊與自殺炸彈襲擊造成至少31人死亡，其中包括16名警務人員，另有超過100人受傷。」

攻擊者昨天下午闖入位於柯哈特（Kohat）的舊警察陣線（Old Police Lines）綜合大樓。柯哈特位於巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa），人口約有22萬人。

這個警察綜合大樓是地區級的警察總部，設有反恐部門（Counter Terrorism Department）、特別分支（Special Branch）以及其他多個警察單位的主要辦公室。

這名不願具名的警官告訴法新社：「目前仍有數名武裝分子攻占柯哈特警察總部的特別分支機構。自昨天深夜以來，雙方一直持續交火。目前無法確定對方的確切人數。」

本地武裝組織巴基斯坦聖戰士聯合陣線（Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan）已宣稱犯案，這個組織與巴基斯坦塔利班運動（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）有關聯。