快訊

樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

南早：川普曾考慮將對台軍售拖到任期尾聲 現擬APEC、G20後處理

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日抵達北京人民大會堂國宴會場。美聯社
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日抵達北京人民大會堂國宴會場。美聯社

中國國家主席習近平下周將赴華府進行國是訪問。南華早報19日獨家報導，多名消息人士透露，美國正考慮將重大對台軍售案延至11月深圳亞太經合會（APEC）峰會後宣布。

消息人士表示，美國總統川普很可能進一步把軍售案延至年底。中美領導人計畫在APEC峰會期間舉行雙邊會晤，習近平預計也將於12月赴佛州出席20國集團（G20）峰會。另有消息人士說，川普也在研議如何延後簽署軍售案，最終結果將是「川普、對中鷹派人士與台灣方面遊說人士三方妥協的結果」。

該人士說：「川普總統曾考慮把對台軍售決定延至2028年底或2029年1月，也就是本屆任期接近尾聲時，但這項構想一提出，便遭鷹派人士強烈反對。目前似乎已決定延至APEC及G20峰會後再處理。由於北京已強烈表明反對對台軍售，他明年仍很可能繼續擱置此事。」

美國國防承包商目前優先補充美軍急需庫存，並支援正在作戰的戰區，尤其是中東，台灣訂單因此仍卡在漫長的生產排程中。消息人士指出，對台武器交付已有積壓，延後批准軍售案「對實際交付時程的影響可能有限」。

一名熟悉中方規畫的消息人士表示，中國官員曾私下敦促美方在習近平訪問華府前暫緩任何新的對台軍售，與川普5月訪問北京前中方傳達的訊息一致。儘管北京希望軍售延後愈久愈好，中國官員也明白美方不可能無限期拖延；台灣官員則擔心川普可能把軍售延至總統任期結束。

另兩名知情人士表示，川普政府可能在下周川習會與11月APEC會議之間宣布小規模軍售案，但類似過去幾年、規模達數十億美元的軍售案較不可能成案。一些對中鷹派人士建議川普採取「分批處理方式」，先批准一筆小額軍售安撫台北。美方也可能事先通知北京，以免中方措手不及，或認為此舉違反雙方共識。

一名知情人士表示，中方雖肯定會反對小規模軍售案，並公開表達不滿，但北京可能勉強接受，不會採取重大報復行動。另一名消息人士則說，軍售案延後並不令人意外，過去也曾出現類似情況。另有消息人士指出，中美軍事關係，以及安全對話能否恢復，均取決於華府在台灣問題上的保證。

川普 G20 APEC 軍售 習近平 美軍 美國 華府 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平下周訪美！港媒：中美擬宣布加強兩軍關係 軍控對話有望重啟

「給難得殊榮」美官員：習近平下周訪美 川普將罕見親自接機

川習會前 美301關稅擬延後公布…市場預測下周會面結束後再宣布

川習會熱身 港媒：美中擬重啟軍備管制談判

相關新聞

南早：川普曾考慮將對台軍售拖到任期尾聲 現擬APEC、G20後處理

中國國家主席習近平下周將赴華府進行國是訪問。南華早報19日獨家報導，多名消息人士透露，美國正考慮將重大對台軍售案延至11月深圳亞太經合會（APEC）峰會後宣布。

川普宣布達成格陵蘭協議！美「永久」掌控安全 丹麥總理回應了

美國總統川普18日在真實社群發文，宣布美國已與丹麥及格陵蘭達成協議，將永久掌控格陵蘭安全及其他一切需求，徹底解決美方所有關切，而且美國不必付出任何成本。

川普稱與丹麥達成協議 美國將取得格陵蘭安全控制權

美國總統川普今天指出，已與丹麥達成一項「無限期」協議，讓美國取得格陵蘭安全事務的控制權，並禁止外國敵對勢力在當地設立基地...

逾25%美大學畢業生「回巢」靠父母 不只是因為省錢

愈來愈多美國年輕人搬回老家與父母同住，去年超過四分之一的23至27歲大學畢業生搬回老家，比率回升到新冠疫情期間寫下的高點。房價高漲與人工智慧（AI）衝擊影響就業，正改寫「畢業即離家」的美國夢。

習近平缺席金磚晚宴引揣測 美媒曝他「抽菸愛喝茅台」訪美健康受關注

華爾街日報18日報導，知情人士表示，中國國家主席習近平12日因身體不適，臨時缺席在印度新德里舉行的金磚國家（BRICS）峰會場邊晚宴，由外交部長王毅代替出席。由於此事發生在習近平即將訪美之際，進一步引發外界對他健康狀況的揣測。

路透：貝森特與何立峰周末在紐約談AI、貿易及稀土等議題

路透報導，據一位知情人士透露，美國財政部長斯科特·貝森特計劃本週末在紐約與中國國務院副總理何立峰會面，討論人工智能、貿易、稀土和經濟問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。