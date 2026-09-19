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川普宣布達成格陵蘭協議！美「永久」掌控安全 丹麥總理回應了

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川普宣布達成格陵蘭協議！美「永久」掌控安全 丹麥總理回應了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普18日在白宮橢圓辦公室宣布藥品定價政策。歐新社
美國總統川普18日在白宮橢圓辦公室宣布藥品定價政策。歐新社

美國總統川普18日在真實社群發文，宣布美國已與丹麥格陵蘭達成協議，將永久掌控格陵蘭安全及其他一切需求，徹底解決美方所有關切，而且美國不必付出任何成本。

川普表示，在他的指示下，美方與丹麥及格陵蘭代表合作，確保美國永遠有充分能力在格陵蘭採取一切必要行動，維護格陵蘭及美國安全。從現在起，任何美國對手若未取得美方明確書面批准，永遠不得在格陵蘭設立基地、部署軍事力量或進行敏感投資。

他稱，這項協議「永久有效」（Infinite Life），「沒有終止期限」，並指出一百多年來歷任總統都知道格陵蘭的戰略重要性，卻沒有人能對此採取行動；他也以自己成為永久且徹底解決這項重大問題的總統為榮。

川普還宣布，美國將立即著手在格陵蘭合適地區部署大規模軍事力量，並與格陵蘭人民合作開發與建設。他說，這項安排對美國、丹麥、格陵蘭及所有盟友都是「很棒的方案」，並期待與丹麥及格陵蘭合作，「為這片廣大且具有高度戰略重要性的土地創造美好未來」。

川普最後表示，美國將「全力保護」格陵蘭，並形容這對美國是「夢想成真」，是「非常重要、歷史性且特別的事情」。

衛報報導，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭政府領導人尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則在網路發布聲明，強調這項協議與川普公開表示希望「美國取得格陵蘭」的目標相去甚遠。

佛瑞德里克森表示，這項協議「承認丹麥王國的主權與領土完整，以及格陵蘭人民的自決權」。尼爾森則表示，協議「確保並強化格陵蘭、丹麥王國、美國及西方聯盟的安全」。衛報指出，這可能意味著協議只是重申美國透過北約將格陵蘭作為安全據點使用的既有權利。

丹麥 川普 格陵蘭

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