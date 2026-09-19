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川普稱與丹麥達成協議 美國將取得格陵蘭安全控制權
美國總統川普今天指出，已與丹麥達成一項「無限期」協議，讓美國取得格陵蘭安全事務的控制權，並禁止外國敵對勢力在當地設立基地。格陵蘭與丹麥表示，預計將在聯合國大會期間與美國簽署協議。
法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我很高興宣布，美利堅合眾國已與丹麥王國及格陵蘭達成協議，讓美國對格陵蘭的安全以及其他所有需求擁有永久控制權。」
他說：「從現在起，任何美國敵對勢力永遠不得在格陵蘭設立基地、維持軍事存在，或在格陵蘭進行敏感性投資，除非獲得我們明確的書面批准。」
格陵蘭與丹麥表示，預計將在聯合國大會（GeneralAssembly）期間與美國簽署協議。
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