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北約秘書長示警雙戰區衝突 中國犯台恐牽動俄侵歐

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特示警，中國若入侵台灣，可能迫使俄羅斯也攻擊歐洲，北約須為歐洲與印太兩個戰區同時發生衝突的情況做好準備。

英國GB新聞台（GB News）報導，呂特（MarkRutte）造訪英國期間提出嚴正警告，呼籲歐洲在來自東方的威脅日益加劇之際，應「加強」自身防衛能力。

他警告可能爆發「雙戰區衝突」，預測中國在入侵台灣之際，可能迫使俄羅斯也對歐洲大陸發動攻擊。

值此之際，北約盟國正擔心，美國總統川普在7月啟動為期6個月的駐歐美軍部署檢討後，可能縮減駐歐美軍。但呂特堅稱，他「不擔心」美軍可能減少駐歐軍力。

他表示：「我們也需要美國在印太地區維持強大力量，因為如果中國對台灣或印太地區第一島鏈的其他任何地方採取行動，美國或歐洲高階戰略決策者都會確信，中國會迫使俄羅斯在這裡對我們採取行動。」

北約 衝突 秘書長

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