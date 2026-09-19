李在明訴苦「對美投資不情願」 稱修憲不為連任

根據南韓「韓國蓋洛普」自十五至十七日所做的最新民調，南韓總統李在明支持率百分之卅七創新低，不支持率也增加五個百分點至百分之五十六創新高。他十八日上午十時半（台灣時間同日上午九時半）在青瓦台召開記者會。

對於外界質疑李在明推動修憲將現行的總統一任五年、不得連任，改為一任四年、得連任一次，旨在尋求連任「自肥」，他指稱，藉由修憲讓自己連任，在憲法上行不通，自己也「根本沒有連任總統的想法」。

李在明並表態，不會派兵赴荷莫茲海峽，此舉恐導致南韓捲入一場海外衝突（美伊戰爭）；南韓「堅持」不會為了參戰或介入戰爭這類目的派兵的立場，「今後也不會改變」。

對於韓美去年十月達成的貿易協議，南韓承諾對美投資三五○○億美元（台幣約十一點一兆元），李在明直言「雖然我並不想做，但考量到關稅與對美關係，並參考日本、台灣和新加坡等（與美國）的（貿易）協議內容後，最終我們也達成協議、做出妥協」。

李在明透露，對美投資的部分，韓美雖幾乎已達成協議，「但（我）看過相關內容後，發現其中有些難以同意」，因此雙方正進一步討論。南韓外長趙顯自十七至十九日訪美，預定十八日上午和美國國務卿魯比歐會面。