日銀「鷹鴿互戰」 2張反對票讓日圓硬不起來

日本銀行（央行）十八日一如外界預期宣布升息一碼，日圓匯率盤中反而急貶，可能有三大因素，而且可能持續對日圓匯率造成壓力。

首先，兩張反對票帶來殺傷力，反映日銀內部有雜音。外界早已消化升息一碼的預期，但意外的是理事淺田統一郎與佐藤綾野投下反對票，主張維持利率不變，凸顯日銀內部意見分歧，為下一次升息之路增添阻力與複雜因素。

值得注意的是，這兩名投下反對票的理事都是由首相高市早苗任命。分析師指出，這次升息決策有兩位最鴿派的官員反對，意味日銀十月再次升息難度提高，不支持市場認為日銀將快速連續升息的預期。

日銀的聲明與前瞻指引欠缺鷹派驚喜。日銀重申，只要經濟與物價展望符合預期，就會繼續升息，前瞻指引內容與七月大致相同，並未有更鷹派措辭，因此讓市場失望。

分析師初步解讀日銀聲明認為，內容其實偏鷹，但考量到市場已反映預期，訊息仍不足以讓市場滿意。

日銀升息步調可能追不上美國聯準會。相較於美國聯準會（Fed）展露強烈壓低通膨決心，日銀「沒有釋放更鷹訊息」，讓投資人認為日本央行緊縮步調難以跟上Fed，美日利差依然存在、甚至可能擴大。策略師預期，日圓兌美元可能再度貶向一六○日圓價位。

國內匯銀人士指出，日本央行這次把政策利率從百分之一升到百分之一點二五，雖然創約卅一年高點；但這次升息早已被市場高度預期，而且決議中有兩名委員反對，且日本銀行總裁植田和男對後續升息也沒有釋出市場期待的強烈鷹派訊號，只要沒有連續升息，美國跟日本之間的利差就不會改變，套利資金依然會賣日圓投美債，這是日圓匯率不升反貶最主要的原因。

瑞士隆奧銀行新加坡公司（Lombard Odier Singapore）資深總體經濟策略師Homin Lee指出，「就日圓而言，我們預期日本央行會穩步轉鷹、財務省發出干預警告，以及退休基金可能調整投資組合，三股力量將使美元兌日圓維持在一五五至一六○區間。在當前全球能源價格偏高、聯準會展開小幅升息周期的環境下，日圓若想大幅升值，日銀必須更激進，但我們懷疑央行是否有這種意圖。目前的基本預測是，未來幾個月美元兌日圓將維持區間震盪。」