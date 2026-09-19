美中台博弈／美從第一島鏈向後撤 恐失信亞太

作為霸權，美國一再強調不會離開亞太，白宮去年十二月公布的國安戰略報告還明確將第一島鏈列為嚇阻區域侵略與維持軍事優勢的核心防線，但亞太國家卻普遍對美國缺乏信心，擔心美國會將防線從第一島鏈後撤到第二島鏈。

日本是最積極參與第一島鏈的國家，高市早苗政府上台後更積極拉攏第一島鏈國家。擔心美國棄台，台灣也積極想加入第一島鏈，當作洪流的浮木。

但為了獲第一島鏈國家接受，台灣其實付出相當代價；其一是五月底日本宣布與菲律賓談判專屬經濟區畫界時，台灣表達「肯定」及「樂觀其成」；幾天後在各方批評下，我外交部聲明已指示駐日與駐菲代表處交涉，要求日菲談判和結果不得影響我依國際法所享的主權權利。

台對日菲表善意 反激怒大陸

若照上述聲明講原本一點問題也沒有，但台灣想對日菲表達善意，進而伺機參與第一島鏈合作，結果沒換到對等善意，反而激起中國大陸的疑心及抗議；中國自六月起開始「代替」台灣行使東部海域管轄權；即使台灣強調，這是中共存心扼殺台灣東岸的運補路線，但如果不先失立場，中國也找不到藉口。

其二是國安會秘書長吳釗燮日前宴請參與台北安全對話的各國來賓，他談到南海時說，「或者用我們菲律賓朋友習慣的說法，稱為西菲律賓海」，引發喪權辱國的質疑。其實怎麼稱呼南海，反映出站在什麼立場。

吳釗燮曾任外長，應非常清楚，外交用詞非常敏感，也許他不願與北京立場一樣，所以改了稱呼，但鑑於六月初發生的畫界風波，此時用「西菲律賓海」稱呼南海，等於自失中華民國立場。中華民國的立場，至少在民進黨政府真敢制憲前仍不變；我無需與中國一樣和菲律賓為敵，但切忌因小失大。

五角大廈次長柯柏吉八月訪問東南亞，宣揚「彈性現實主義」，強調美國致力維護亞太 「有利的權力平衡」，確保該地區不受霸權主義影響。對此一戰略承諾，大家抱持聽聽就好的態度。

究竟美國還有沒有足夠軍事資源及足夠意願固守第一島鏈？美國智庫「國防重點」研究員卡瓦納十日發表的專文，就直接批評第一島鏈是美國屏障的說法。卡瓦納認為，將美國的軍事投入與存在，從脆弱的第一島鏈，轉移至更易防禦的第二島鏈，既能降低與中國爆發戰爭的風險，又能保護美國利益。美國只需在亞洲保持適度的軍事存在，即可在亞洲維持權力平衡，使中國不至於占據絕對主導地位。

美國要從亞洲撤出大部分陸軍及陸戰隊，並大幅削減海、空軍駐軍。剩餘美軍應集中部署在遠離中國海岸且更能生存的基地，像關島、北馬里亞納群島、帛琉、密克羅尼西亞及馬紹爾群島等美軍基地構成的第二島鏈。

專家籲美 對台採不干涉立場

對於東亞盟友，卡瓦納認為，應區分為安全夥伴關係與「有共同防禦承諾」；美國不需那些會限制美國決策的承諾。美國想實現的大部分目標都可透過夥伴關係實現，安全夥伴承諾有遭拖入戰爭的風險。

由於美國對台並沒有明確防禦條約義務，因此卡瓦納建議，美國應在台灣問題上採取明確不干涉立場，終止和南韓、澳、菲及日的共同防禦聯盟，轉而談判建立範圍更窄且更靈活的安全夥伴關係。

上述主張在日、東南亞甚至歐洲都引發震撼，因為這合乎美國總統川普近兩年的外交與軍事作為。尤其卡瓦納建議，從第一島鏈轉為第二島鏈的戰略應分階段進行，且應戰略清晰地表明意圖，並與盟友和中國謹慎溝通。這等於創造出與中國做交易的本錢，且大部分應在二○三○年前完成，所有變化則應在二○三五年前全部完成，這被解讀為對日益增強的共軍，美軍準備退出、勿纓其鋒。

如今除了菲律賓仍一邊倒向美國，其他幾個南海主權聲索國紛採避險措施，在與美國維持軍事安全關係的同時，也和中國簽安全協議，印尼海軍與共軍在台灣附近舉行聯演，馬來西亞總理安華也公開附和支持北京在台灣議題上的立場；連日本積極構築第一島鏈防禦網，都旨在降低對任何單一夥伴的依賴，預防萬一美國終究離開亞太。然而，台灣卻仍一頭熱，深信美國第一島鏈的承諾。