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避免美維持優勢 華為籲陸加快AI開發步伐

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

美國科技巨頭近期聯合發聲呼籲放緩人工智慧（ＡＩ）發展，不過，華為輪值董事長徐直軍認為，大陸的ＡＩ開發水平可能尚未達到足以面臨美國龍頭企業提到的安全風險，認為大陸應繼續開發更強大的ＡＩ模型，同時在創新和風險緩解之間尋求平衡。

路透報導，徐直軍十七日在上海舉行的年度華為全聯接大會期間向記者表示，由於美國的主流ＡＩ模型提供商擁有巨大算力，也許他們能夠察覺大陸ＡＩ模型提供商無法察覺的ＡＩ風險。他直言，大陸開發者可能需要「加快開發步伐」，才會遭遇與美國前沿ＡＩ模型類似的風險。

徐直軍的這番表態，正值美國對ＡＩ安全的擔憂日益加劇之際。

報導指出，美方這一想法在大陸受到批評，一些大陸研究人員和官方媒體認為，放慢最先進ＡＩ模型的開發速度，反而可能有助於維持美國公司的技術優勢。

不過，徐直軍也指出，行業需要在推動ＡＩ進步和管理其帶來的風險之間找到一個平衡點。

華為目前是大陸運算基礎設施的主要供應商，基礎設施是訓練先進ＡＩ模型所必需的。自二○二三年美國實施出口管制以來，大陸公司獲取輝達先進晶片的管道受限，華為在大陸價值約五百億美元的ＡＩ晶片市場中的重要作用日益凸顯。

徐直軍坦言，華為目前無法生產足夠的ＡＩ計算設備來滿足國內需求，正擴大產能，以生產更多ＡＩ晶片，認為大陸必須實現晶片自給自足。

華為 模型 算力 科技

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