打破慣例！習近平訪美 川普打算親自接機

面對即將到訪的中國大陸國家主席習近平，傳出美國總統川普打算打破慣例親自接機，並以此為殊榮。國民黨立委李彥秀表示，這是典型的「交易型融冰訊號彈」，對台灣而言無疑是極大警訊。民進黨立委陳冠廷認為，美中之間「競爭還是大於合作」，根本性的結構並未改變。

李彥秀指出，川普面對期中選舉與地緣政治壓力，企圖藉川習今年二會進行大交易來拉抬聲望，美中關係是否升級值得關注。對美方而言，川普親自接機能夠做足面子，並且拉高私交，以便在美中經貿關稅、台灣問題、ＡＩ管制及中東局勢等談判中爭取籌碼。對台灣而言，無疑是極大警訊。

李彥秀說，親自接機恐是美中達成高度共識後的「甜點」，美中關係並非朝「台美共管中國」發展，台灣對川習二會及美中談判恐仍在狀況外，賴清德總統與國安外交團隊應盡速掌握，避免台灣利益在大交易中流失。

陳冠廷則說，川習會將登場，美中希望在這樣的場合有正常互動，接機可能是外交禮貌的做法。不過，根本的概念仍是一樣，「中美之間現在是競爭大於合作」，不論ＡＩ、伊朗、整體地緣政治等，都會是兩國競爭的議題，這次峰會也可能觸及。

陳冠廷表示，對台灣來說，必須思考的是如何在這個結構中，選擇對台灣最有利益的做法；現階段無論半導體合作或ＡＩ合作，台美關係都是互補互利，不用過度擔心美中的討論會徹底影響台灣利益，因為關鍵上面的結構還是一樣的。