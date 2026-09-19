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川習會熱身 港媒：美中擬重啟軍備管制談判

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
川習會預定九月登場。美聯社
川習會預定九月登場。美聯社

香港南華早報十七日引述知情人士報導，美中正密集磋商，極可能於下周中國大陸國家主席習近平訪美期間，宣布強化雙邊軍事聯繫的具體措施。其中最受矚目的潛在重大成果是，雙方計畫重啟自前年起，因為美國對台軍售而全面中斷的軍備管制談判，且未來的對話不排除納入兩軍軍職人員。

此外，彭博十七日引述知情人士報導，美國預計延後宣布針對貿易夥伴製造業產能過剩指控的新關稅措施，至少延至下周華府「川習會」後。對此，美國貿易代表署及白宮均尚未置評。

雖然美中經濟關係仍因互加關稅、出口管制與制裁引發爭論，但兩軍關係已朝更正面方向發展，包括恢復定期對話且公開承諾維持和平與增進相互理解。雙方八月底也恢復中斷兩年的指揮官層級會談，由共軍東部戰區司令員楊志斌和美國太平洋司令部司令帕帕羅在加拿大首次會面。

兩軍官員過去幾月已經在不同層級增加接觸，雙方正開啟更多軍事溝通管道且強化現有機制，希望能透過更頻繁的對話，避免誤解或誤判對方意圖。

美中正尋求建立三個層級的軍事對話，包括擔任武裝部隊統帥的國家領袖層級、五角大廈與中央軍委的部長層級及前線指揮官層級，尤其美國太平洋司令部司令與共軍東部戰區司令員。

這三個層級的第一、第二個層級正取得進展，但真正的部長層級可能還需一段時間；在習近平的反腐運動下，中央軍委現役將官只剩副主席張升民，但部長層級會談仍可望在不久的將來舉行。

美中也希望建立新溝通管道，其一可能是重啟美國國務院和中國外交部的軍備管制對話。該對話二○二三年曾獲進展，但前年七月因美國對台軍售而暫停。重啟該對話是中方做出的一項讓步，若進展順利，未來可能擴大納入軍方人員，這也是美方長久以來的要求。

兩軍正致力遵循五月北京「川習會」達成的「建設性戰略穩定關係」指導方針，川普第二任至今的兩軍接觸雖已變得更穩定，但仍停留在表面。不過，在共和黨籍總統任內取得如此進展，仍然非常特別。

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