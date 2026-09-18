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喀爾巴阡地區國家啟動合作 在烏克蘭召開首屆峰會

中央社／ 基輔18日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天在烏克蘭西部宣布首屆喀爾巴阡高峰會（Carpathian Summit）開幕，邀集鄰近歐洲聯盟國家的領袖與官員參與，基輔希望藉此深化經濟關係。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這項會議「匯集我們鄰國、喀爾巴阡地區所有國家，以及歐陸這個區域內尊重各國獨立的歐洲人」。

根據澤倫斯基說法，羅馬尼亞、塞爾維亞、波蘭、斯洛伐克、捷克、奧地利、匈牙利和歐洲聯盟的代表均出席。

他表示：「喀爾巴阡這個大區已經成為我們防衛體系最可靠基石之一。這關係著我們已經擁有而且將會持續存在的力量。」

他指出，由於俄羅斯持續攻擊烏克蘭的交通運輸路線，這次峰會將匯集政治領袖和企業界代表共商經濟合作、安全和物流議題。

俄羅斯入侵邁入第5年，烏克蘭積極爭取持續性財政和軍事援助，以維持其戰爭行動。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在峰會前受訪時表示：「未來幾週甚至幾個月，大家都將面臨艱難時刻，不只是烏克蘭。在這樣的時機更應該團結一致。」

烏克蘭 峰會 斯洛伐克 澤倫斯基 歐盟

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