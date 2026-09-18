俄大選登場料普亭鞏固權力 歐盟抨擊選民權利遭剝奪

俄羅斯今天展開受到嚴格控制的國會大選，歐盟抨擊這場選舉，並指控克里姆林宮利用壓迫手段，剝奪選民「對國家未來做出真正選擇」的權利。

法新社報導，俄烏戰爭已邁入第5年，俄羅斯今天展開受到嚴格控制的為期3天國會選舉，在總統普亭（Vladimir Putin）掌權26年後，這場選舉可能進一步鞏固他的權力。

這是俄羅斯自2022年2月派兵進軍烏克蘭以來首次國會選舉，這場衝突已造成數十萬人死亡。只有支持普亭與克宮軍事行動的政黨獲准參選。俄國當局也在遭占領的烏克蘭地區安排投票。

幾乎沒有俄羅斯人懷疑，普亭所屬的「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）將再次輕鬆勝選，但這場選舉仍可作為衡量民眾支持俄烏戰爭程度的指標，其影響在今年比以往更衝擊民眾生活。

歐盟執委會（European Commission）發言人韋甘德（Christian Wigand）告訴記者：「俄羅斯國家院（State Duma）舉行選舉的方式，凸顯俄國民主持續遭到侵蝕，而且情況日益惡化。」

韋甘德指出：「俄羅斯當局持續加劇系統性及制度化的壓迫，以排除任何民主反對勢力。」