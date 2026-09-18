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6月以來已2起…菲律賓校園爆槍擊至少3死8傷 16歲嫌犯開槍自戕

中央社／ 馬尼拉18日綜合外電報導
菲律賓南部今天發生校園槍擊事件，至少3人喪生，包括開槍自戕的16歲嫌犯，另有8人受傷。 路透社
菲律賓南部今天發生校園槍擊事件，至少3人喪生，包括開槍自戕的16歲嫌犯，另有8人受傷。 路透社

菲律賓南部今天發生校園槍擊事件，至少3人喪生，包括開槍自戕的16歲嫌犯，另有8人受傷，當地災害管理機構工作人員告訴法新社，這是菲國自6月以來第3起致命校園事件。

法新社報導，當地救援人員下午約1時30分接獲通報，菲律賓民答那峨島（Mindanao Island）南可塔巴托省（South Cotabato）班加國立中學（Banga National High School）校園內傳出槍響。

法新社確認過的一段臉書影片顯示，一名男子疑似抱著受傷孩童離開學校，並將孩子迅速抱進一旁等候的摩托車側車。

在另一段影片中，一名教師以當地方言表示，現場有2名槍手。一名學生則堅稱槍手是外來人士。

路透社報導，南可塔巴托省班加鎮（Banga）鎮長巴蘭西亞（Albert Palencia）指出，另有8人受傷，其中4人情況危急，所有受害者都是14至17歲的學生。

菲律賓自6月以來已發生2起造成死亡的校園槍擊事件。在此之前，校園槍擊在菲國相當罕見。

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菲律賓 槍擊 菲國 校園

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