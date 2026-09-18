聽新聞
0:00 / 0:00
6月以來已2起…菲律賓校園爆槍擊至少3死8傷 16歲嫌犯開槍自戕
菲律賓南部今天發生校園槍擊事件，至少3人喪生，包括開槍自戕的16歲嫌犯，另有8人受傷，當地災害管理機構工作人員告訴法新社，這是菲國自6月以來第3起致命校園事件。
法新社報導，當地救援人員下午約1時30分接獲通報，菲律賓民答那峨島（Mindanao Island）南可塔巴托省（South Cotabato）班加國立中學（Banga National High School）校園內傳出槍響。
法新社確認過的一段臉書影片顯示，一名男子疑似抱著受傷孩童離開學校，並將孩子迅速抱進一旁等候的摩托車側車。
在另一段影片中，一名教師以當地方言表示，現場有2名槍手。一名學生則堅稱槍手是外來人士。
路透社報導，南可塔巴托省班加鎮（Banga）鎮長巴蘭西亞（Albert Palencia）指出，另有8人受傷，其中4人情況危急，所有受害者都是14至17歲的學生。
菲律賓自6月以來已發生2起造成死亡的校園槍擊事件。在此之前，校園槍擊在菲國相當罕見。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。