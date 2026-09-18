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川習會未上場…搶位戰先開打？傳陸方要一半國宴座位 白宮氣炸

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普今年5月訪問北京，與中國大陸國家主席習近平一起出席中方舉行的國宴。 美聯社
美國總統川普今年5月訪問北京，與中國大陸國家主席習近平一起出席中方舉行的國宴。 美聯社

下周美國總統川普在華府接待中國大陸國家主席習近平到訪，將舉行國宴。現在參加這場國宴成了華府最搶手的「門票」，美國科技業巨頭與避險基金老闆們真的去遊說川普，希望在餐會上有個座位。偏偏傳出中方要求要有國宴一半的席位，白宮氣沖沖反對。

美國國家公共廣播電台（NPR）報導，中方要求分配到宴會的一半座位，邀自己那一方的人士參加，引發白宮方面強烈反彈。因為跟接待英國國王查理三世的國宴相比，根據官方賓客名單，130名賓客中只有大約12名英國方面的人士，而且除了英國駐美大使特納之外，沒有任何英國賓客攜眷出席。

一位美國官員告訴紐約郵報，正因美中雙方仍在協商兩國各自能拿到多少座位，目前最終賓客名單還沒定案。

消息人士透露，許多今年5月川普訪問北京時，參與其中的商界領袖，像是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克、黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）等人，都希望獲得9月24日的國宴邀請。黃仁勳預期會受邀出席；OpenAI全球事務長勒漢則是在周三對CBS說，公司執行長奧特曼會參加。

中國大陸方面也會有企業高層隨習近平訪問華府，他們也希望能夠參加國宴進行交誼。

國宴席位安排只是川普與習近平之間目前許多摩擦之一。美中兩國不僅仍處在關稅戰之中，於AI領域更是激烈競賽。北京買伊朗石油、與俄羅斯貿易，以及對包括台灣在內印太地區的野心，都令美中關係緊張。北京也一直關切美國可能再軍售台灣。

儘管國宴座位還在喬，美國第一夫人梅蘭妮亞還是全力參與宴會準備工作。她周四在自己的社群平台發布影片，預告這場活動，展示了會場的花卉布置、水晶香檳酒杯，以及亮眼的紅色封面晚宴節目單。

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