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趕在習近平前？日美領袖擬22日紐約會談 川習會前協調台海議題
日本首相高市早苗預定21日起訪問美國，日本與美國政府以22日在紐約舉行日美領袖會談為目標，進行最後協調。由於美中領袖峰會預計24日登場，高市盼在此之前與美國總統川普就台海情勢等對中政策交換意見。
日本經濟新聞報導，高市此行將出席聯合國大會，日本政府一直尋求她在訪美期間與川普會面的機會。日本政府相關人士透露，由於兩人22日均在紐約停留，雙方正就當天舉行會談進行最終安排。
川普預計24日在華府與中國國家主席習近平會談。由於美國將於11月舉行期中選舉，日本政府內部憂心，川普可能優先考量經濟利益，在台灣等議題上對中國採取較為緩和的立場。
高市預料將向川普說明日本對東亞安全情勢的關切，包括台灣海峽局勢，以及中國針對稀土等重要物資實施出口管制的問題。
高市2025年11月在國會就「台灣有事」發表相關答詢後，日中關係持續惡化。她將再次向川普說明日本對日中關係的立場，並尋求美方理解與支持，雙方也可望確認持續強化日美同盟的方向。
此外，美國政府制裁國際刑事法院（ICC）院長赤根智子一事也可能列入會談議題。
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