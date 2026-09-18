菲律賓：中國大陸海警船南海「衝撞」公務船

菲律賓表示，一艘中國海警船今天上午在南海海域「衝撞」該國漁業部的一艘公務船。

法新社報導，這起事件發生在有爭議的南沙群島一處淺灘附近。南沙群島魚產豐富，近年來頻頻爆發中國海警船與菲律賓船艦間的激烈對峙。

儘管國際裁決認定中國的主權主張沒有法律依據，北京仍宣稱擁有南海大部分海域的主權。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉（Jay Tarriela）表示，中國船隻「在拿督馬加特沙拉美號（BRP DatuMagat Salamat）執行海上巡邏，向我國漁民運送燃油補貼期間，衝撞該艦」。

「上午11時4分，中國海警21585艦從菲律賓漁業暨水資源局（Bureau of Fishese and Aquatic Resourcs）該艦的船尾後方切過，距離約僅10公尺。」

聲明指出，9分鐘後，「中國船艦重複該動作，而這一次發生接觸，撞擊菲律賓漁業暨水資源局該艦」。

菲律賓海岸防衛隊在X平台發布的影片可見中國船艦逼近菲國公務船船尾，船員大喊「碰撞」，但是看不到撞擊瞬間的畫面。

中國駐馬尼拉大使館未立即回應置評請求。