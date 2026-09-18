法國總理誓言降低赤字 否認實施撙節措施

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）今天承諾，政府將在2027年削減540億歐元的公共支出，以在明年降低國家赤字，但他強調，他的計畫不等同於撙節政策。

法新社報導，法國總統選舉將於幾個月後登場，居高不下的燃油價格導致社會緊張再度升溫。

勒克努接受「費加洛報」（Le Figaro）專訪時表示，這次削減將把排除國防支出的公共赤字降至占國內生產毛額的4.8%，若計入軍事支出則為5%。

法國政府最初的目標，是將去年的赤字從占GDP的5.1%進一步降低。法國是歐元區赤字比例最高的國家之一，且高於歐洲聯盟（EU）會員國設定的3%上限。

但政府今天坦言，赤字占比可能會升至5.4%。

勒克努接受費加洛報訪問時表示，2027年的預算「在削減公共支出上相當積極，這個國家太過依賴公共支出」。

勒克努說：「這是一項政治風險。我並不是不知道。但我們離撙節還差很遠！」

國際油價漲至每桶破100美元，導致法國汽油與柴油價格創下新高，引發民眾對高物價發起抗議的呼聲。

隨著總統大選將於7個月後登場，加上法國經濟情勢持續惡化，政府對爆發新一波示威保持警惕；法國民眾曾因不滿燃料稅調升，發起席捲全國的黃背心運動。