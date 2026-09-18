聽新聞
0:00 / 0:00
法國總理誓言降低赤字 否認實施撙節措施
法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）今天承諾，政府將在2027年削減540億歐元的公共支出，以在明年降低國家赤字，但他強調，他的計畫不等同於撙節政策。
法新社報導，法國總統選舉將於幾個月後登場，居高不下的燃油價格導致社會緊張再度升溫。
勒克努接受「費加洛報」（Le Figaro）專訪時表示，這次削減將把排除國防支出的公共赤字降至占國內生產毛額的4.8%，若計入軍事支出則為5%。
法國政府最初的目標，是將去年的赤字從占GDP的5.1%進一步降低。法國是歐元區赤字比例最高的國家之一，且高於歐洲聯盟（EU）會員國設定的3%上限。
但政府今天坦言，赤字占比可能會升至5.4%。
勒克努接受費加洛報訪問時表示，2027年的預算「在削減公共支出上相當積極，這個國家太過依賴公共支出」。
勒克努說：「這是一項政治風險。我並不是不知道。但我們離撙節還差很遠！」
國際油價漲至每桶破100美元，導致法國汽油與柴油價格創下新高，引發民眾對高物價發起抗議的呼聲。
隨著總統大選將於7個月後登場，加上法國經濟情勢持續惡化，政府對爆發新一波示威保持警惕；法國民眾曾因不滿燃料稅調升，發起席捲全國的黃背心運動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。