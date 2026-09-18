支持率持續探低 韓國總統李在明坦言不知所措、將更加謙卑

韓國總統李在明支持率持續下探，他今天在青瓦台舉辦國內外媒體記者會時表示，面對國民突如其來的失望，自己也曾感到不知所措，會重新以更加謙卑的態度面對所有事情。

李在明近期支持率持續下探，韓國蓋洛普於15日至17日的調查結果為37%，再創新低。李在明今天在青瓦台的記者會被問到支持率為何會持續下跌時表示，「支持率為何下滑，我自己也深思了許久，起初對我來說也有許多無法理解之處。」

李在明強調，「我尊重國民的所有判斷，並認為這是因為我的不足；許多事情應該要更有智慧、更精細地進行，並且多做溝通。」

李在明在致詞時也提到，從6月3日地方選舉之後，「面對國民突如其來的失望與憂慮，坦白說，我也曾感到不知所措」。他表示，面對太多課題時，自己心裡太過急切，沒能好好體察更多人的心情，「不應靠鮮明的主張或宣言，而應以實際執行的成果來證明」。

李在明也坦言，之前自己因為有一點小小成果，以及國民給予的巨大支持，「我的敬畏與謙遜減少了，我會重新找回對國民的敬畏，以更加細心、更加謙卑、更加全力以赴的態度面對所有事情。」

韓國總統目前是單一任期制，對於在野黨質疑是否有意透過修憲尋求連任，李在明駁斥，「透過修憲讓我本人連任，在憲法上並不可行，而我也已經多次表明，自己甚至從未想過連任，我要藉這個場合再次明確表示，我完全沒有連任的打算。」

房地產問題被認為是李在明支持率不斷下降的主因之一，李在明對此表示，房價過高最根本的原因是首都圈集中，人們全都湧向首爾、京畿道、仁川，因此必須拚盡全力推動國土均衡發展政策。

李在明提及，另一個主因是「房地產不敗神話」，人民會擔心要一輩子租屋，看到別人靠著房地產致富，因此也急著想要購屋，加上「借錢買房」政策，因此韓國成為全球民間部門國民負債最多的國家。

李在明強調，會透過包括建築許可、住宅用地開發，或重建、都市更新等，盡可能迅速擴大供給，讓韓國擺脫「房市憂鬱」，是本屆政府最核心的課題。