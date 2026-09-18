快訊

低迷選情更難救？謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲4字回應

整理包／勞工成家育兒福利一次看！從結婚、懷孕到養小孩 能請哪些假、領多少錢？

亞運／選手村升旗延後1.5小時 李洋退場後再次進場參與活動

聽新聞
0:00 / 0:00

支持率持續探低 韓國總統李在明坦言不知所措、將更加謙卑

中央社／ 首爾18日專電

韓國總統李在明支持率持續下探，他今天在青瓦台舉辦國內外媒體記者會時表示，面對國民突如其來的失望，自己也曾感到不知所措，會重新以更加謙卑的態度面對所有事情。

李在明近期支持率持續下探，韓國蓋洛普於15日至17日的調查結果為37%，再創新低。李在明今天在青瓦台的記者會被問到支持率為何會持續下跌時表示，「支持率為何下滑，我自己也深思了許久，起初對我來說也有許多無法理解之處。」

李在明強調，「我尊重國民的所有判斷，並認為這是因為我的不足；許多事情應該要更有智慧、更精細地進行，並且多做溝通。」

李在明在致詞時也提到，從6月3日地方選舉之後，「面對國民突如其來的失望與憂慮，坦白說，我也曾感到不知所措」。他表示，面對太多課題時，自己心裡太過急切，沒能好好體察更多人的心情，「不應靠鮮明的主張或宣言，而應以實際執行的成果來證明」。

李在明也坦言，之前自己因為有一點小小成果，以及國民給予的巨大支持，「我的敬畏與謙遜減少了，我會重新找回對國民的敬畏，以更加細心、更加謙卑、更加全力以赴的態度面對所有事情。」

韓國總統目前是單一任期制，對於在野黨質疑是否有意透過修憲尋求連任，李在明駁斥，「透過修憲讓我本人連任，在憲法上並不可行，而我也已經多次表明，自己甚至從未想過連任，我要藉這個場合再次明確表示，我完全沒有連任的打算。」

房地產問題被認為是李在明支持率不斷下降的主因之一，李在明對此表示，房價過高最根本的原因是首都圈集中，人們全都湧向首爾、京畿道、仁川，因此必須拚盡全力推動國土均衡發展政策。

李在明提及，另一個主因是「房地產不敗神話」，人民會擔心要一輩子租屋，看到別人靠著房地產致富，因此也急著想要購屋，加上「借錢買房」政策，因此韓國成為全球民間部門國民負債最多的國家。

李在明強調，會透過包括建築許可、住宅用地開發，或重建、都市更新等，盡可能迅速擴大供給，讓韓國擺脫「房市憂鬱」，是本屆政府最核心的課題。

李在明 韓國 青瓦台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓外長趙顯赴美將會盧比歐 預計談對美投資等事項

高市改組內閣定調「積極財政」　中司宏入閣「象徵合作新階段」

鄭麗文：重返執政 我有100%把握

看到偷拍新聞就失眠、狂滑消息？可能是「情緒腦」搶走主控台

相關新聞

台海戰爭澳洲不缺席？前總理斷言「美國肯定輸」：澳洲將承受後果

澳洲前總理基廷（Paul Keating）長期批評「澳英美三邊安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦協議，近日更以美國眾議員麥考爾（Michael McCaul）的發言為據，稱AUKUS正把澳洲綁進未來任何一場美中衝突，並斷言那將是「美國肯定會輸」的戰爭，還會使澳洲成為報復目標。

高市內閣改組極右入閣料趨鷹 日媒：著眼明年總裁選舉

日本首相高市早苗17日首度改組內閣人事。涉外要職，內閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、財務大臣、經產大臣和經濟安保擔當大臣均留任。內閣改組其中有8人留任、7人首度入閣、曾任閣員的3人再度入閣；不含高市的話，有2名女性閣員。而高市與18名閣員的平均年齡為59歲。

「很快就會忘記黛安娜」 黛妃弟控查理喪妻眉飛色舞如中樂透

據Pagesix報導，英國國王查理三世在得知前妻黛安娜王妃去世後，「興奮得眉飛色舞，就像中了樂透一樣」。

日本「防衛力整備計畫」5年將引5.2萬組無人裝備

日本共同社16日引述多名消息人士披露日本政府修訂版「防衛力整備計畫」草案，內容包含評估在2027到2031年度5年之間，導入約5萬2000組無人裝備，用於長程攻擊與情蒐等。

降低對美依賴 加拿大申請加入英國領導的聯合遠征軍

加拿大總理卡尼（Mark Carney）辦公室16日表示，加拿大為尋求推動國防關係多元化、降低對美國的依賴，已正式申請加入由英國領導的聯合遠征軍（Joint Expeditionary Force）軍事聯盟。

澳洲限縮打工簽證後再出手 將禁留學生配偶、子女陪讀

澳洲中間偏左政府準備在17日公布減少移民人數的計畫，包括加強取締簽證過期者，並限制大多數持學生簽證者攜帶家人入境。這是澳洲政府繼限縮「打工度假簽證」後，又一調整移民規定的新行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。