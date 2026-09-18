伊朗代表團獲准赴美出席聯大 巴勒斯坦領袖再度遭拒

美國國務院今天表示，儘管美伊戰爭已邁入第7個月，仍將允許伊朗代表團下週赴紐約出席聯合國大會；與此同時，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的入境簽證申請已遭拒絕。

法新社報導，消息人士證實，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也將隨代表團出席聯大。

美國國務院發言人表示：「依據我們身為主辦國的義務，伊朗政權主要代表團將可出席聯合國大會高階週（High-Level Week）。」

不過，這名發言人指出，伊朗代表團的規模將小於去年，成員也將受到旅行限制，且不得購買奢侈品及其他產品。

美國做出上述決定之際，1名消息人士16日證實，當局已拒絕巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（MahmoudAbbas）赴美出席聯大的簽證申請，這已是美國連續第2年採取相同措施。

去年，川普政府也採取相同措施，因此阿巴斯只能透過視訊在聯大向各國領袖發表演說。

美國國務院在一份未點名阿巴斯的聲明中表示，將拒絕巴勒斯坦解放組織（PLO）成員及巴勒斯坦自治政府官員的簽證申請。

聲明稱，這是因為他們「未能進行改革，違背對美國的承諾，且持續從事破壞和平前景的活動」。