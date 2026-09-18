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馬來西亞前首相納吉涉貪入獄 獲有條件特赦居家服刑

中央社／ 吉隆坡18日專電

馬來西亞吉隆坡、納閩及聯邦直轄區特赦局今天宣布，因貪腐案正在服刑的前首相納吉獲有條件特赦，以居家方式服刑至2028年8月23日。

根據馬來西亞首相署法律事務組聲明，國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）批准，前首相納吉有條件特赦，准許以居家服刑方式，服完剩餘刑期，直到2028年8月23日，條件是須繳付罰款馬幣5000萬令吉（約新台幣3億8000萬元）。

聲明指出，納吉必須遵守各項規定，否則有條件特赦將失效，須繼續服完剩餘刑期。

大批媒體獲悉納吉即將出獄後，也隨即趕往納吉的住所守候，關注他何時離開監獄，轉為居家服刑。

納吉曾於2024年2月獲有條件特赦，刑期從有期徒刑12年減少為6年，可望在2028年8月23日出獄，另調降納吉罰款額度，從馬幣2億1000萬令吉減少為5000萬令吉。若納吉未繳交罰款，刑度將會增加1年至2029年8月23日。

納吉因從主權財富基金一馬發展公司（1MDB）旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月，最高法院仍維持12年徒刑判決，納吉隨即被移往監獄。

馬來西亞 特赦 吉隆坡

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