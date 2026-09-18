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台海戰爭澳洲不缺席？前總理斷言「美國肯定輸」：澳洲將承受後果

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲雪梨2025年11月4日舉行印太國際海事博覽會，會場可見AUKUS標誌。路透社
澳洲雪梨2025年11月4日舉行印太國際海事博覽會，會場可見AUKUS標誌。路透社

澳洲前總理基廷（Paul Keating）長期批評「澳英美三邊安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦協議，近日更以美國眾議員麥考爾（Michael McCaul）的發言為據，稱AUKUS正把澳洲綁進未來任何一場美中衝突，並斷言那將是「美國肯定會輸」的戰爭，還會使澳洲成為報復目標。

澳洲衛報18日報導，麥考爾是對中鷹派，也是美國國會澳洲之友連線（Congressional Friends of Australia caucus）共同主席與「國會台灣連線」成員。他表示，在美國敵人眼中，澳洲已經「是一個目標」，但與美軍進一步整合，反而能讓澳洲獲得更好的保護，而不是更加脆弱。

麥考爾還表示，可以「合理推定」，2032年後輪調進駐澳洲基地的美國核動力潛艦也可能攜帶核武，美國軍方也把澳洲參與美國因台海問題與中國爆發的戰爭視為既定前提。他說：「我認為根本沒有人質疑過這一點，這就是顯而易見的。」

他表示，澳洲身為五眼聯盟成員和美國盟友，自然會反對中國入侵台灣、威脅印太，而澳洲支持美國任何為保護台灣而採取的干預行動都「至關重要」。

基廷則表示，美國若因台灣問題與中國開戰「肯定會輸」，而且「輸掉之後就會撤回聖地牙哥，留下澳洲承受後果，因為澳洲參與了一場針對中國及中方軍事裝備的軍事冒險，屆時面對中國將處於脆弱境地」。

他還表示，澳洲日益融入美國軍事體系，尤其透過AUKUS，更使澳洲的「主權實際上遭到撕裂」，強調「澳洲現在正被鎖進、也被綁死在美國的軍事優先考量上」。

麥考爾另稱，他把澳洲視為美國嚇阻中國、維持區域和平的一個「灘頭堡」，引來澳洲綠黨參議員舒布里奇（David Shoebridge）批評。舒布里奇本周召開記者會時表示：「那些替AUKUS鼓吹的美國人已經說，他們想把澳洲變成美國對中國發動軍事戰爭的灘頭堡。」

舒布里奇接著說：「我想說清楚，灘頭堡會發生什麼事：人會死在灘頭堡，灘頭堡會遭到破壞，而且這一切都是在別人的戰爭裡發生。」

澳洲 台海 戰爭 美國 AUKUS

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