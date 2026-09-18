日相高市外交課題多 美中會談前優先穩定對美關係

日媒分析，隨著日相高市早苗改組內閣上路，預計接下來最大的外交目標將是如何持續與難以預測外交立場的美國川普政府維持穩定關係。

日本時事通信社報導，為迎接下週即將舉行的美中領袖會談，日本政府正在加強與美國政府溝通。但國際刑事法院（ICC）問題可能成為引爆衝突的導火線。此外，因高市早苗「台灣有事論」而陷入低潮的日中關係也停滯不前，如何突破僵局，將考驗高市早苗的外交手腕。

美中兩國元首預定24日在華盛頓會談，兩人今年內共有3次會面的機會。外界認為，川普總統希望在11月美國期中選舉前，透過與中國國家主席習近平會談，在經濟方面取得成果。

日本政府則開始警戒美中關係靠攏，導致「日本被排除在外」。如果美中達成協議，可能影響日本的安全保障及經濟政策。日本政府官員擔心「美中關係過度靠攏」，而川普言行難以預測，更加深了這項疑慮。

高市早苗下週將為出席聯合國大會訪問美國。她計劃藉此機會與川普交換意見，並針對對中戰略共享認知。不過，如果進行深入討論，也可能暴露雙方在國際刑事法院等問題上的立場分歧。日本外務省官員表示：「比起當面會談，打電話比較好。」

美國政府已將國際刑事法院院長赤根智子列入制裁對象，並曾提出不惜解散國際刑事法院的立場。重視「法治」的高市早苗則支持國際刑事法院。

日本朝野政黨要求美國撤回制裁、表達抗議的聲音日益高漲，如何在維持與美國同盟關係的同時，貫徹「法治」原則，將成為高市早苗面臨的課題。

日中關係則因高市早苗去年11月的「台灣有事論」而陷入低潮。中國在經濟等方面對日本施加的壓力並未減弱，雙方缺乏對話契機。

高市早苗計劃在11月於中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議上，尋求與習近平對話，但日本外務省高層認為「目前沒有適合舉行會談的環境」，因此會談能否實現仍難以預測。

日俄關係也持續找不到突破僵局的契機。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）8月訪問南千島群島（Southern Kurils）後，日本仍無法提出新的因應措施。

在中東局勢不穩的情況下，日本也考量俄羅斯能源供應可能受到影響，因此較為審慎應對。不過，日本政府內部也開始出現批評聲音，有官員表示：「在領土問題上一直被對方壓著打，不能就這樣下去。」