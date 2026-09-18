川習會下週華府登場 貿易AI美伊戰爭議題成焦點

美國總統川普下週將在華府迎接中國國家主席習近平，這是兩人今年第2次會談，在貿易、伊朗等議題壓力以及全球對人工智慧（AI）疑慮下尋求雙邊關係穩定。

路透社報導，習近平睽違10年將再度訪問白宮，此時中國經濟可望連續第2年締造1兆美元貿易順差。川普則陷入伊朗戰爭泥淖且支持率下滑，期望取得貿易成果以向不滿物價上漲的美國民眾宣傳。

川普今年5月曾訪問北京。以下是預計本月24日登場的川習會關鍵議題：

●貿易休兵還是重啟貿易戰？

全球兩大經濟體美國和中國先前互相祭出關稅，稅率更一度超過100%，威脅全球供應鏈。川普與習近平去年10月在韓國會談後宣布關稅休兵，這項協議預定今年11月10日到期，市場將關注是否出現休兵延長跡象。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本月表示，雙方將就「農業與非關稅壁壘」發布一些消息，市場也將關注雙方已同意就300億美元商品互降關稅是否取得進展。中國最容易採取的措施可能是調降美國農產品進口關稅。

●飛機、農產品與科技

川普將尋求在11月國會期中選舉前宣布貿易成果，包括鎖定備受矚目的波音（Boeing）飛機及農產品採購案。

消息人士本月告訴路透社，習近平正準備率領大型商業代表團訪美，規模類似2015年。當時中國簽署價值380億美元協議購買300架波音飛機。中國在今年5月會談後也宣布將購買200架波音飛機。波音則表示，這僅是未來可能更大規模交易的「首批」訂單。

中國與波音就一項交易商談已久，業界消息人士認為可能包括500架737 MAX噴射機及數十架廣體客機，而這項交易停滯多年。川普曾揚言切斷中國取得關鍵發動機備用零件的管道。

北京也持續要求美方延後禁止數千家中國企業獲取先進美國技術的規定；華府則希望中國放寬稀土和關鍵礦產對美出口，這些資源廣泛應用於汽車、航太與國防產業。

川習會預計將討論伊朗戰事。川普今年2月底聯手以色列對伊朗發動攻擊後難以讓戰事落幕。

中國與伊朗維持密切關係，而且是伊朗石油的全球最大買家。華府認為習近平是少數能對伊朗施壓，但習近平鮮少展現這方面的意願。路透社上月報導，中國透過規避制裁機制向伊朗出售數以十億計美元商品。中國外交部表示不知道有這種機制。

儘管美方感到失望，財政部長貝森特（ScottBessent）上月宣布對伊朗發動「經濟攻勢」時，並未進一步對中國銀行業祭出制裁，同時警告各國別與伊朗做生意。

貝森特表示本週末將與中國國務院副總理何立峰會面，而川普與習近平也將在會談期間繼續討論中國與伊朗的金融關係。

美媒近來披露，伊朗7月發動一場造成3名美軍喪生的攻擊前，曾透過中國實體取得約旦美軍基地的衛星影像。川普本月13日並未證實或駁斥報導內容，僅稱美中都會從事情蒐活動。

●人工智慧

分析人士認為，鑒於AI攸關國安、經濟競爭力及軍事能力，且美中均關切濫用風險，AI可能成為雙方合作的領域。不過專家認為，美中在AI領域競爭激烈，很可能難以達成象徵性協議以外的實質成果。

美國新聞網站Axios昨天引述貝森特聲明報導，美國願在本週末的AI會談中與中國討論共同風險。

美國國會議員曾敦促制定新規範以管理AI系統。美國AI公司Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）本月警告，中國若主導AI領域可能對美國構成安全風險。

中國官媒駁斥阿莫戴的警告，稱這是一齣「冷戰劇本」。川普則不理會放慢AI發展的呼聲，表示「非常負面的勢力」正在誇大相關疑慮。

●芬太尼流向

鑒於芬太尼（Fentanyl）對美國民眾造成的危害，遏止來自中國的芬太尼前驅化學品流入美國仍是川普政府關切的議題。

華府一再指控北京未能遏止前驅化學品流入美國。川普去年初對中國祭出芬太尼相關關稅，不過美國最高法院今年2月裁定這些關稅無效。

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）上月告訴路透社，他們已與中國建立新的執法合作關係，希望遏止芬太尼交易。