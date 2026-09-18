葉門戰火再起數十人喪生 沙烏地通報首起死傷

葉門今天爆發新一輪戰鬥，造成數十名戰鬥人員喪生。沙烏地阿拉伯則通報自敵對行動重燃以來的首起死亡案例，而其葉門政府盟友試圖收復遭青年運動攻占的失土。

法新社報導，自葉門內戰死灰復燃以來，雙方陷入日益激烈的交火，獲伊朗支持的青年運動（Houthis）發動新一波攻勢，奪下葉門整個紅海海岸線。

政府軍方官員今天告訴法新社，過去24小時內，青年運動在兩個西南部省分發動飛彈與無人機攻擊，造成至少23名政府軍士兵喪生。

青年運動軍方消息人士指出，在同一期間，有40名戰鬥人員死於沙烏地空襲以及地面戰鬥。

前一天，沙烏地阿拉伯民防部門通報，自青年運動開始攻擊沙國領土以來，首度出現人員死亡案例。

沙烏地民防部門在社群媒體發布聲明指出：「在塔亦夫省（Taif），一架遭擊落的無人機碎片掉落，造成一人死亡、兩人受傷，並導致多棟建築和車輛受損。」聲明補充指出，罹難者是一名葉門公民。

沙烏地國營媒體公布的畫面顯示，車輛窗戶與商店櫥窗遭砲彈碎片擊碎，附近建築也受損。

前一天，利雅德指控青年運動發動一場「懦弱」但遭挫敗的無人機攻擊，目標鎖定伊斯蘭聖城麥加（Mecca），不過青年運動已否認這項說法。

歐洲聯盟（EU）譴責青年運動最近的攻擊，並表達對沙烏地阿拉伯的「全力聲援」。

歐盟對外事務發言人艾拉努尼（Anouar El Anouni）發表聲明說，「我們敦促青年運動停止所有軍事行為」，並補充表示，「針對平民與民用基礎設施的攻擊是令人無法接受的」。

自更廣泛的中東戰爭爆發以來，伊朗已對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實施控管，而他們的葉門盟友最近取得的戰果，更鞏固了對另一條波斯灣油氣主要航運通道的控制。

這條航線對全球最大的原油出口國沙烏地而言特別重要，沙烏地透過一條輸油管繞過荷莫茲海峽，將石油運至紅海，而紅海透過蘇伊士運河連結歐洲與亞洲。

今年7月，青年運動不顧利雅德對葉門領空的控制，允許一架伊朗飛機降落於首都沙那（Sanaa），引發一連串的攻擊，導致青年運動與葉門政府脆弱的2022年停火協議破裂。他們同時宣布對沙烏地實施海上封鎖，並開始攻擊船隻與領土。

根據聯合國數據，這場位於阿拉伯半島最貧困國家的衝突，已迫使逾10萬人流離失所。