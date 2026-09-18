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大馬前首相納吉貪汙判刑6年 獲准轉為居家服刑
馬來西亞官員今天表示，因涉及一馬發展公司（1MDB）貪汙醜聞正在服6年徒刑的前首相納吉（Najib Razak），已獲准轉為居家服刑，前提是必須繳納5000萬令吉罰款。
法新社報導，首相安華（Anwar Ibrahim）辦公室的律師表示，國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）已給予納吉「有條件特赦，允許他以居家服刑的方式服完剩餘刑期，直到2028年8月23日為止」。
他們在聲明中指出，這項有條件的特赦「以償付5000萬馬來西亞令吉（約新台幣4億955萬元）罰款為前提」。
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