日相高市擬與川普會談 盼在川習會前釐清中日認知

日本首相高市早苗正在協調於下週在美國聯合國大會與美國總統川普舉行會談，希望在美中會談前，就中國相關議題交換彼此看法。

日本放送協會（NHK）報導，高市早苗預計下週前往美國紐約出席聯合國大會，在一般性辯論演說中，預料將就中東局勢，以及日本對國際社會的貢獻方式等議題發表主張。

高市早苗在美國期間，也將與川普舉行雙邊會談。雙方預計就包括安全保障與經濟安全保障在內的廣泛領域合作交換意見，並再次確認日美同盟的重要性。

此外，川普與中國國家主席習近平預計於下週舉行會談，高市早苗也希望在此之前再次向川普說明，日本對持續惡化的日中關係所持立場，並就相關認知進行協調。