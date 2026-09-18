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北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

北韓官媒今天報導，領導人金正恩胞妹金與正指控美國頻繁舉行軍事演習，加劇區域緊張局勢，並揚言平壤將採取「更具攻擊性」的回應。

法新社報導，金與正發表上述談話之際，北韓近來的言論也日益強硬。儘管美國總統川普持續試圖重啟外交、改善與北韓的關係，但平壤對他的示好幾乎沒有回應。

北韓中央通信社（KCNA）引述金與正聲明指出，「目前的情勢是，針對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的敵對舉措在實際行動上不斷升高，這凸顯我們有必要採取相應措施回應，甚至採取更具攻擊性的行動。」

金與正將美軍及其亞太盟友近月舉行的聯合軍事演習形容為「美國主導的戰爭演練」。她還指出，「我們捍衛主權的意志將透過更加明確的行動展現，我們強化核武威懾力的路線也絕不會改變。」

金與正接著警告：「我再次提醒敵人，如果我們判斷他們的軍事演習已嚴重侵犯我國最高利益、軍事主權以及區域安全環境，北韓軍方將動用一切可用手段加以應對」。

金與正前一天也發表措辭強硬的聲明，嘲諷希望北韓放棄核武計畫的人。

她強調：「朝鮮民主主義人民共和國身為核武國家的地位不可動搖，任何手段都無法改變。」

上述聲明發布之際，國際原子能總署（IAEA）正在維也納舉行大會。金與正也駁斥要求北韓去核化的呼聲，並稱這些說法只是「老掉牙的愚蠢言論」。

北韓已在法律上明定其核武國家地位，領導階層還宣稱，該國核武庫將永久存在且不可逆轉。

川普上月表示，平壤擁有57枚「非常強大」的核武，南韓則估計北韓核武數量介於80至120枚之間。

2019年第二次「川金會」因雙方未能就北韓去核化措施及相應回報達成共識而破局，此後北韓核武庫持續擴張。

北韓 金與正 美軍

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