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葉門戰事升溫 美國務院批准售沙烏地48架F-35

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國國務院今天批准出售48架F-35匿蹤戰機，總額約243億美元（約新台幣7730億）。若這項軍售順利完成，沙烏地將成為第一個擁有F-35的阿拉伯國家。

Axios新聞網報導，這項軍售仍須經美國國會審查，過程中也可能遇到阻礙，即使最終獲通過，沙國也要等上好幾年才能接收首批戰機。不過屆時F-35戰機仍將大幅提升沙烏地空軍實力，也會令外界關注會否影響以色列長期以來在中東享有的軍事優勢。

美國總統川普去年11月在沙國的沙爾曼王儲（Crown Prince Mohammed bin Salman）訪問白宮前宣布售沙F-35，之後國務院一直在進行相關作業與協商。

美國國務院這次在聲明中說：「這項軍售將提升一個重要非北約盟邦的安全。沙國是波斯灣地區政治穩定與經濟進步的重要力量，因此這項軍售將有助實現美國的外交政策與國家安全目標。」

國務院指出，這項軍售將使沙國能與美軍、北約以及其他區域部隊更有效合作，出售這些裝備及提供相關支援也不會改變區域軍事平衡。

以色列這次不像過去全力反對美國向土耳其出售F-35般阻撓沙國，但希望川普將這項軍售與以、沙關係正常化掛鉤。川普雖曾敦促沙國王儲朝與以色列達成和平協議的方向邁進，卻沒有將此事與F-35軍售案連結。

目前不清楚美國是否曾就F-35軍售案與以色列磋商，或達成某種共識確保以色列繼續維持軍事優勢。

川普第一任內也曾與阿拉伯聯合大公國洽談出售F-35，但未能成案。後來拜登政府也對北京可能透過阿聯取得F-35的技術和潛在的間諜活動表達疑慮，要求阿聯提出一系列保證，最終阿聯決定放棄。

沙烏地近年與北京關係日益密切，雙方曾舉行諸如「藍劍」海上演習等聯合軍演。外界對美國向沙烏地出售F-35戰機有所疑慮。

英國「金融時報」指出，沙國正面臨伊朗支持的葉門「青年運動」（Houthi）武裝勢力新一波攻勢，這項軍售對沙國而言是一重大收穫。美國國務院宣布的這項軍售案，包括48架戰機及49具普惠（Pratt&Whitney）發動機和其他零部件。

當前沙烏地與「青年運動」的衝突升溫。青年運動武裝部隊上週在葉門發動閃擊，奪下葉門臨紅海的海岸線及扼守曼德海峽（Bab-al-Mandab）的要地，威脅攻擊沙國船隻。曼德海峽是中東除荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的另一全球能源與經貿重要航路。

金融時報也認為這筆F-35軍售可能遭到美國國會及特殊利益團體反對。即使軍售案最終敲定，以美國目前戰機生產訂單積累來看，沙國恐也得等多年才能拿到。

美國聯邦眾議院情報委員會的民主黨龍頭克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）警告若這項軍售獲准，將對美國國家安全構成威脅。美國情報官員多次警告，向阿拉伯國家輸出F-35恐讓北京藉機取得關鍵技術。

葉門 F-35 國務院

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