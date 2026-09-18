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日內瓦將公投「免費避孕」 性別平等與公共支出全民討論

中央社／ 蘇黎世18日專電

瑞士日內瓦州27日將就「免費避孕」倡議進行公投，支持者認為可減輕女性負擔、促進性別平等，並減少意外懷孕的社會成本；反方則反對高額公共支出，主張應將資源集中於有需要者。

日內瓦州將就「是否讓所有人都能免費獲得避孕措施」進行全民公投。這項倡議由日內瓦社民黨（SP）提出，性關係雖兩方都有責任防止意外懷孕，但目前避孕費用仍多由女性承擔。由稅收來支付，讓整個社會共同承擔這些成本，並減少後續社會成本。

若倡議獲公投通過，日內瓦將全面提供免費避孕措施，不設收入及年齡限制，涵蓋範圍包括避孕藥、子宮內避孕器（IUD）、避孕植入物、緊急避孕藥及保險套等避孕方式，都將由州政府負擔費用；人工流產費用則不在這項倡議的給付範圍內。

支持者普遍認為，避孕屬於健康與自主權，不應因經濟能力不同而有不同的選擇，同時也能達到性別平等的目標。

根據州政府估算，該案若通過，每年相關支出可能高達2000萬瑞士法郎（約新台幣7.74億元），這並不包括庫存管理及物流等相關成本。因金額相當可觀，州政府呼籲選民投反對票。州政府的聲明中也強調，除價格考量外，對避孕的資訊、諮詢及醫療陪伴同樣重要。

日內瓦州的右翼政黨也採反對態度，認為性生活以及避孕安排屬於「個人責任」，不應由公部門介入，也不該由全體納稅人承擔。此外，公共資源應集中在真正有經濟困難的人。

支持此案的日內瓦大學生Nicole對中央社表示，並非所有年輕人都有富爸媽，自上學期她就沒有打工，多次因為避孕藥價格昂貴而猶豫是否購買。大學的一些活動會發放保險套，這就顯示出年輕人的需要。

日內瓦民眾莊婉茹向中央社表示，這項提案雖提供了很多不同的避孕方式，但避孕的衛教應比「免費避孕」更為重要。若政府免費為民眾提供，是否會有圖利廠商之嫌。此外，瑞士已面對少子化，若提倡市民免費避孕，不會幫助提高生育率。

日內瓦 公投 性別平等

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