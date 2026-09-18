黛安娜弟弟新書披露 查爾斯聞黛妃死訊「像中樂透」

英國國王查爾斯三世已故首任妻子黛安娜王妃的弟弟在即將出版的新書中寫道，在得知黛安娜的死訊時，查爾斯的語氣「就像中了樂透一樣」。書中部分內容於今日曝光。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）刊登的書摘，黛安娜（Princess Diana）的弟弟史賓塞（CharlesSpencer）表示，黛妃1997年逝世後，當時仍為王儲的查爾斯似乎「欣喜若狂」，他推測這可能是因為查爾斯認為，這代表自己可以更自由地再婚。

新書部分內容曝光後，查爾斯國王（KingCharles）16日罕見回應相關批評。白金漢宮（Buckingham Palace）發言人表示，「原則上我們不對書籍發表評論，但陛下深知，失去手足的痛苦可能蒙蔽理性、影響判斷，也可能改變一個人對往事的記憶，這些影響旁人未必能理解，即使多年後仍可能如此。」

書中還透露，黛妃曾前往英國南岸一處自殺事件頻傳的地點，但她對2名兒子威廉（William）與哈利（Harry）的愛「阻止她走上絕路」。

史賓塞寫道，「令人悲傷的是，在黛安娜生命的最後幾年裡，她曾不只一次開車前往比奇角（BeachyHead），那裡是英格蘭最高的白堊岩海岸懸崖，當時她曾考慮結束自己的生命。」

黛安娜1997年8月在巴黎因車禍身亡，享年36歲。當時她與男友法耶德（Dodi Al-Fayed）搭乘的轎車為躲避騎機車追逐的狗仔攝影師而高速行駛，最終發生車禍。

史賓塞在書中表示，黛妃死訊獲證實後不久，他曾與查爾斯通話。他寫道：「和其他打電話給我的人不同，他們都震驚不已，幾乎說不出慰問或願意提供協助的話語；查爾斯聽起來卻欣喜若狂－－我記得當時心想，他簡直就像中了樂透。」

「如今回頭看，我懷疑王子當時首先想到的，可能是這起事件讓他有機會迎娶心愛的女人，而非為了失去一個自己不愛的人感到悲痛。」

查爾斯與黛安娜於1992年分居、1996年離婚。黛安娜1995年接受英國廣播公司（BBC）專訪時談到查爾斯與卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）的關係，當時她說，這段婚姻裡「有3個人，所以太擁擠」。查爾斯2005年與卡蜜拉完婚。

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