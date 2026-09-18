快訊

高雄男大生20多刀猛刺8旬臥床嬤收押 檢警：顯有致死強烈動機

習近平驚傳身體出狀況！俄媒曝光畫面「還原真相」

iPhone 18 Pro全色系實際顏色一次看！勃根地紅耐看、冰川藍陽光照映會變色

聽新聞
0:00 / 0:00

黛安娜弟弟新書披露 查爾斯聞黛妃死訊「像中樂透」

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導
英國國王查理三世和前妻黛安娜王妃。 美聯社
英國國王查理三世和前妻黛安娜王妃。 美聯社

英國國王查爾斯三世已故首任妻子黛安娜王妃的弟弟在即將出版的新書中寫道，在得知黛安娜的死訊時，查爾斯的語氣「就像中了樂透一樣」。書中部分內容於今日曝光。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）刊登的書摘，黛安娜（Princess Diana）的弟弟史賓塞（CharlesSpencer）表示，黛妃1997年逝世後，當時仍為王儲的查爾斯似乎「欣喜若狂」，他推測這可能是因為查爾斯認為，這代表自己可以更自由地再婚。

新書部分內容曝光後，查爾斯國王（KingCharles）16日罕見回應相關批評。白金漢宮（Buckingham Palace）發言人表示，「原則上我們不對書籍發表評論，但陛下深知，失去手足的痛苦可能蒙蔽理性、影響判斷，也可能改變一個人對往事的記憶，這些影響旁人未必能理解，即使多年後仍可能如此。」

書中還透露，黛妃曾前往英國南岸一處自殺事件頻傳的地點，但她對2名兒子威廉（William）與哈利（Harry）的愛「阻止她走上絕路」。

史賓塞寫道，「令人悲傷的是，在黛安娜生命的最後幾年裡，她曾不只一次開車前往比奇角（BeachyHead），那裡是英格蘭最高的白堊岩海岸懸崖，當時她曾考慮結束自己的生命。」

黛安娜1997年8月在巴黎因車禍身亡，享年36歲。當時她與男友法耶德（Dodi Al-Fayed）搭乘的轎車為躲避騎機車追逐的狗仔攝影師而高速行駛，最終發生車禍。

史賓塞在書中表示，黛妃死訊獲證實後不久，他曾與查爾斯通話。他寫道：「和其他打電話給我的人不同，他們都震驚不已，幾乎說不出慰問或願意提供協助的話語；查爾斯聽起來卻欣喜若狂－－我記得當時心想，他簡直就像中了樂透。」

「如今回頭看，我懷疑王子當時首先想到的，可能是這起事件讓他有機會迎娶心愛的女人，而非為了失去一個自己不愛的人感到悲痛。」

查爾斯與黛安娜於1992年分居、1996年離婚。黛安娜1995年接受英國廣播公司（BBC）專訪時談到查爾斯與卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）的關係，當時她說，這段婚姻裡「有3個人，所以太擁擠」。查爾斯2005年與卡蜜拉完婚。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

黛安娜 樂透 查爾斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

狠父失控殺骨肉…工人破門見幼童相疊陳屍 4歲女逃竄喊「我愛你」仍慘死

「我跟媽媽做了100次！」兒遭母報警氣炸爆料 綠帽夫無辜：以為婚姻幸福

轉帳對話曝光、輿論翻轉 南醫大博士生墜亡 家屬否認教授欺壓

身障女努力考國立大學、進銀行！弟竟嗆「爸媽死了就趕妳走」 全網看傻

相關新聞

習近平下周訪美！港媒：中美擬宣布加強兩軍關係 軍控對話有望重啟

南華早報17日獨家報導，多名知情人士表示，中美正討論中國國家主席習近平下周對美國進行國是訪問期間，可能宣布加強兩軍關係的措施。另一項可能成為峰會成果的議題，是重啟2024年因美國對台軍售而暫停的軍備控制對話，未來也可能納入軍方人員參與。

黛安娜弟弟新書披露 查爾斯聞黛妃死訊「像中樂透」

英國國王查爾斯三世已故首任妻子黛安娜王妃的弟弟在即將出版的新書中寫道，在得知黛安娜的死訊時，查爾斯的語氣「就像中了樂透一...

2026瑞典大選左翼陣營險勝，將形成「新共識政治」？

瑞典2026年國會選舉在9月13日投票結束。截至9月16日，開票的初步結果由社會民主黨（Socialdemokraterna）、左翼黨（Vänsterpartiet）、中間黨（Centerpartiet）與綠黨（Miljöpartiet de gröna）組成的在野4黨合計取得176席；溫和黨（Moderaterna）、瑞典民主黨（Sverigedemokraterna）、基督教民主黨（Kristdemokraterna）與自由黨（Liberalerna）所構成的現任執政陣營則為173席。

高所得國家PISA成績暴跌 怪數位分心還是家長不關心？

最新國際學生能力評量計畫（PISA）資料顯示，高所得國家學生分數跌至歷史新低，關鍵原因在於家庭對學習參與度下降、課堂數位設備干擾嚴重，以及過度使用人工智慧（AI）聊天機器人。但亞洲國家則表現優異，因為維持了較高的家庭與教師主導權，還能有效管控數位干擾並精準運用科技，成為拉開教育表現差距的核心關鍵。

「看臉瞬間滅火 還毛骨悚然」 AI在這領域徹底輸給人類

ChatGPT問世以來，AI被廣泛導入各行各業，成為企業提升效率、降低成本的重要工具。但在日本，近來接連發生企業在廣告或社群貼文中使用生成式AI圖片、影片，遭到消費者抨擊的案例。原本被視為效率化利器的AI，為什麼一用在廣告上，就容易出問題？

「難得的殊榮」習近平預計下周訪美 美官員證實：川普將親自接機

中國國家主席習近平預計下周訪美。美國官員向法新社證實，美國總統川普將給予習近平一項難得的殊榮，川普將親自為習近平接機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。