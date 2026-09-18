中國升級吉布地軍事基地 可能提升對中東非洲監控能力

美國智庫今天發布報告指出，中國已升級位於吉布地的軍事基地，相關設施應可大幅提升中國監控中東及非洲軍事活動的能力。

路透社報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）表示，商業衛星影像顯示，中國軍方已在這處中國唯一正式承認的海外軍事基地內，部署新的天線、衛星通訊設備及其他設施。

報告指出，葉門激進組織「青年運動」（Houthis）、伊朗、美國及以色列相關衝突，使中東地區軍事活動大幅增加，也提升中國從這處基地蒐集情報的潛在價值。

CSIS表示，自2024年中以來，中國在吉布地的基地出現兩處新的通訊設施，可能是更廣泛情報及軍事指揮架構的一部分，可強化在中東、非洲活動的中國部隊與中國軍方總部間的通訊。

報告指出，「基地新設備的種類與配置方向多樣，使其能夠傳輸及偵測廣泛的訊號與頻率」，這些設施將讓中國取得「更完整的區域作戰環境資訊」。

中國駐美大使館未立即回應對這份報告的置評請求。

報告指出，吉布地的中國軍事基地於2017年啟用，是中國海軍在亞丁灣（Gulf of Aden）及紅海（RedSea）執行任務的重要樞紐。這處基地鄰近曼德海峽（Bab al-Mandeb Strait），這是全球海運貿易最重要的咽喉之一。

報告指出，「這處基地能力持續隨時間演進，使中國得以執行日益複雜的行動，也協助中國人民解放軍海軍逐步在此區域建立更穩固的據點。」

根據報告，這些設施可能讓中國軍方監控附近其他國家的軍事活動，但目前無法確認這些設施是否正在實際攔截通訊。美國、法國、義大利及日本都在距中國基地約16公里處設立軍事基地。

報告表示，即使經過加密的軍事通訊，中國也可能從中取得有用資訊，並可透過觀察訊號方向、來源、頻率及活動速度，「掌握美國及其他國家軍隊行動的重要情報」。這處基地也可能支援中國擴大在非洲的布局；近年來，北京持續加強與非洲國家的經濟及安全合作。