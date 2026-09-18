巴西選前調漲家庭津貼15% 魯拉政府強調依法調整

巴西總統魯拉在總統大選首輪投票前不到3週，宣布將社會補助計畫「家庭津貼」調漲15%，政策時機敏感，不僅牽動國內政局，國際金融市場也高度關注巴西的政治與經濟走向。

巴西調漲家庭津貼，將使最低補助金額自巴西幣600元提高至691元（約新台幣4290元），平均補助則由675元增至777元，影響近2000萬戶家庭。政府強調，這次調整是依照法律進行的通膨補償，並非選舉操作。

CNN巴西新聞網等媒體引述經濟學者分析指出，雖然補助金額多年未調整，政策確有合理性，但在選前宣布，恐加深外界對制度遭政治化的疑慮。有學者認為，額外支出恐推升通膨與利率，增加公共財政壓力。

金融市場反應亦呈分歧。外資投資人多將此舉視為選舉常態，認為與過去政府在選前加碼補助相似；部分投資人擔憂，這可能意味著魯拉（Luiz Inácio Lulada Silva）若成功連任，第4任期將更傾向擴張與干預政策，進一步拉高巴西的風險溢價。

BBC巴西新聞網彙整的民調顯示，魯拉與主要挑戰者、前總統波索納洛之子、參議員佛拉維歐．波索納洛（Flávio Bolsonaro）在可能的第2輪投票中呈現膠著，差距在誤差範圍內。分析認為，決勝關鍵將落在5大選民群體，包括中間選民、女性、福音派教徒、年長者，以及人口最多、聖保羅和里約熱內盧所在的東南部地區選民。

巴西的「家庭津貼」（Bolsa Família）是一項針對低收入家庭的現金補助計畫，2003年由當時總統魯拉推動。其核心目標是減少貧窮、改善教育與健康狀況，並透過有條件的補助方式鼓勵家庭讓孩子上學、接種疫苗，被世界銀行等國際機構視為重要的減貧政策案例，並影響其他拉丁美洲國家設計類似的社會補助制度。

家庭津貼在選舉前夕再度成為焦點，不僅牽動巴西政局，也影響投資人對拉丁美洲及新興市場的評估，值得持續關注。2026年巴西總統大選首輪投票訂於10月4日舉行，若首輪無候選人取得過半數有效票，第2輪投票將於10月25日舉行。