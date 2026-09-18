譴責打壓香港自由民主 歐洲議會促歐盟制裁李家超

歐洲議會今天做出決議，譴責香港當局用國安法與國安條例破壞香港的媒體、言論與集會自由，相關的法律應立即廢止。同時敦促歐盟制裁香港特首李家超與打壓香港自由的官員。

歐洲議會於17日通過的這份決議的全名為「就近日書店經營者黃文萱遭逮捕以及李卓人、鄒幸彤被判刑後，香港新聞媒體自由與言論自由惡化情勢的決議」。

決議指出，自從「國安法」與「維護國家安全條例」分別自2020年及2024年施行以來，許多起訴行為顯示香港的言論自由、新聞媒體自由及司法獨立急劇惡化。自2026年6月初以來，已有401人被依危害國家安全罪名逮捕，182人被定罪。

歐洲議會透過這份決議譴責香港當局藉由國安法與國安條例破壞香港各項自由的行為，並呼籲廢除上述法律。同時，也譴責逮捕獵人書店經營者黃文萱，對香港支聯會前主席李卓人、前副主席鄒幸彤與何俊仁，以及其他政治犯判刑的行為。

歐洲議會敦促香港當局應立即無條件釋放上述人員，以及所有因行使包含言論自由、集會自由在內的基本自由而被拘留的人員，並撤銷對他們的所有指控。

這份決議更敦促歐盟理事會依據「歐盟全球人權制裁制度」，制裁香港特首李家超，以及所有必須為打壓香港自由負責的香港與中國官員。

歐洲議會並呼籲歐盟成員國，應暫停與中國之間的引渡條約，並保護身在歐盟境內遭受迫害的人士免於跨國鎮壓的風險。

這份決議重申香港仍受「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）的義務約束，而且「中英聯合聲明」同樣具法律約束力，呼籲中國應信守上述文件與「香港基本法」中記載的承諾。