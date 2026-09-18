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俄羅斯國會選舉18日登場 普亭陣營幾乎篤定勝選

中央社／ 莫斯科17日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯國會選舉18日登場，投票為期三天，這是2022年入侵烏克蘭後首次進行國會改選。在反對派遭壓制、批評戰爭聲音受限下，普亭所屬政黨幾乎篤定勝選。外界關注選舉結果能否反映俄羅斯民眾對戰事及政策的支持程度。

法新社報導，目前只有支持普亭（Vladimir Putin）及克里姆林宮持續進行軍事行動的政黨獲准參選；莫斯科當局也在占領的烏克蘭地區安排投票。

雖然俄羅斯國內幾乎無人懷疑普亭所屬「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）將再次大勝，但這場選舉仍讓克宮有機會衡量民眾對烏克蘭戰爭的支持程度。今年，這場戰爭對俄羅斯民眾的生活影響比以往更加明顯。

18日展開的選舉將改選俄羅斯下議院國家院（Duma）450個席位，投票將持續至格林威治時間20日18時。

普亭自1999年除夕起統治俄羅斯，而他的「團結俄羅斯黨」自21世紀初以來便主導俄羅斯政壇。

莫斯科當局已禁止批評對烏克蘭的軍事行動，由克宮嚴格控制的俄羅斯選舉幾乎不會出現令人意外的結果。

「團結俄羅斯黨」這次面對的其他參選政黨，包括「俄羅斯共產黨」、民族主義政黨「自由民主黨」（LDPR）、「正義俄羅斯黨」（A Just Russia）以及「新人黨」（New People）。這些政黨大多支持普亭政策以及對烏戰爭。

主張結束戰鬥的亞博盧黨（Yabloko）則在投票前不久被禁止參選，黨內主要人物之一的施洛斯伯格（Lev Shlosberg）因批評戰爭而遭到監禁。

20歲的莫斯科居民艾波斯托（Apostol）告訴法新社，他「看不到」投票給「團結俄羅斯黨」以外任何人的意義，因為他們「反正都會贏」。

投票前，73歲的普亭呼籲俄羅斯人民投票，向前線部隊展示「我們的戰士身後站著數百萬人」，並向那些想要削弱俄羅斯的人展現「共同的回應」。

這場戰爭已切斷俄羅斯與西方國家的關係，而西方國家也對俄羅斯實施大規模經濟制裁。

今年，俄烏戰爭對一般俄羅斯人民影響更加直接。烏克蘭的攻擊已深入烏拉山脈以及西伯利亞地區，造成數十億盧布損失，也導致俄羅斯境內出現平民死亡事件。

普亭的政治對手大多已被迫流亡海外，他的主要政敵、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）於2024年死於北極圈內的監獄。納瓦尼曾在選舉期間號召數千人走上街頭。

納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）呼籲反戰人士投票；然而，「亞博盧黨」認為最好不要投票。

「亞博盧黨」主席利巴可夫（Nikolay Rybakov）在黨內會議上表示：「你們是在建議我們再次像羊一樣，跟著他們的節奏起舞，然後投票支持那些造成俄羅斯和烏克蘭人民死亡的人嗎？」

一些人擔心，俄羅斯在選後可能再次進行軍事動員，類似2022年的情況。當時普亭宣布徵召30萬名預備役軍人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控克宮計劃「今年秋季」發動新一輪動員，但普亭否認這項說法。

俄羅斯 國會 烏克蘭

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