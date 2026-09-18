川普：在波蘭設常駐美軍基地有進展

美國聯邦眾議院十六日以二六二票贊成、一五九票反對，通過一項已在聯邦參議院通過的制裁案，授權總統川普可對前五大進口俄羅斯能源的國家課徵最高百分之一百關稅，以切斷俄國經濟命脈。該案會在川普簽署後生效。

2026-09-18 00:00