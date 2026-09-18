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川普：在波蘭設常駐美軍基地有進展
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，在波蘭設立美國陸軍基地一事正在取得進展，並歸功於波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的「大膽領導」。
路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「如果這件事成真，地點很快就會公布。這將是我們偉大的美波同盟歷史性的一步。」
俄羅斯2022年全面入侵鄰國烏克蘭後，波蘭一再呼籲在北大西洋公約組織（NATO）東翼增加盟軍部署。
波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）6月表示，美國戰爭部對波蘭提出的美軍常駐波蘭方案持開放態度，但尚未做出決定。
同月科西尼亞克-卡梅什在比利時布魯塞爾，與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會面。當時赫格塞斯宣布，將重新檢視美軍在歐洲的部署情況。
截至目前，美軍部隊在波蘭是採輪調方式駐紮。
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