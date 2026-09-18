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官員：習近平下周訪美 川普將罕見親自接機
一名美國官員今天向法新社證實，中國國家主席習近平下周抵達美國展開國是訪問時，美國總統川普將親自前往接機，給予習近平罕見禮遇。
法新社報導，這名不具名官員表示，川普（Donald Trump）將出席習近平抵達馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）的歡迎儀式，而習近平預計於23日下午4時（格林威治標準時間20時）抵達。
川普今年5月訪問中國時，是由中國國家副主席韓正接機。中方並安排約100名青年男女分站紅地毯兩側，以齊一的肢體動作揮舞美中兩國國旗，迎接川普下機。
川普與習近平今年底前還可能在亞太經濟合作會議（APEC）峰會和20國集團（G20）峰會上會面。
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