川習會前 美先邀AI巨頭會談

美國總統川普和中國國家主席習近平預計廿四日舉行「川習二會」，外媒報導，多家美國大型科技與人工智慧（ＡＩ）企業高層將前往華府與會，川普政府官員正考慮趁此機會安排場邊ＡＩ會議。美國財政部長貝森特證實，他本周末將在紐約與中國國務院副總理何立峰就ＡＩ發展與風險控管展開對話。

川普將親自為習近平接機

美國官員向法新社證實，習近平下周訪美時，川普將給予一項難得的殊榮，川普將親自為習近平接機。川普今年五月訪問北京時，習近平派遣中國國家副主席韓正前往接機。

路透報導，貝森特和何立峰將在廿日會面，這場高層對話顯示，美中官員將在川習會前先就ＡＩ技術帶來的安全挑戰交換意見。貝森特說，「美國仍是ＡＩ領域的領導者，我們願意就如何避免共同風險、避免兩套體系走向分裂展開討論，預期會談將涵蓋開放權重與封閉權重兩種模型。」

消息人士向ＣＮＮ透露，多家大型科技與ＡＩ公司執行長，預定下周前往華府參與國是訪問，美方考慮藉此安排場邊會議，討論ＡＩ未來發展及其風險。OpenAI執行長奧特曼及輝達執行長黃仁勳都在川習會國宴名單，兩人可能參加ＡＩ場邊會議。OpenAI全球事務長黎漢證實，奧特曼將出席國宴。

鑑於川普及共和黨高層著眼維持ＡＩ超前北京，即使習近平不直接與會，在川習會前後安排此類會面，仍可能形成尷尬局面。部分國會議員期盼這類會議能成為起點，讓美中達成某種協議防止ＡＩ軍備競賽。

香港經濟日報報導，ＡＩ、關稅、農產品和伊朗問題預料是重點，台灣議題也將被討論，中方預計繼續向美方施壓。與此同時，中糧集團及比亞迪也被點名可能隨習近平訪美。

台灣議題方面，共同社日前引述消息人士稱，北京要求美方在元首會晤前不要批准新的對台軍售，否則中方有意取消會面。川普則表示，不擔心習近平取消峰會。中方多次強調台灣問題是中美關係的紅線，預計川習二會將繼續對美施壓。

路透報導，日本政府消息人士指出，日本首相高市早苗正設法在川習會前與川普接觸。二名自民黨資深國會議員表示，日本最擔心的是，川普可能為取得對中經貿成果而軟化對台支持，以取得可在期中選舉前向選民宣傳的經濟成果。