買俄油可課100%關稅 美國會通過制裁俄

美國聯邦眾議院十六日以二六二票贊成、一五九票反對，通過一項已在聯邦參議院通過的制裁案，授權總統川普可對前五大進口俄羅斯能源的國家課徵最高百分之一百關稅，以切斷俄國經濟命脈。該案會在川普簽署後生效。

該案除了制裁俄國官員、銀行及協助俄國出口能源的「影子艦隊」油輪，也賦予川普更大的關稅權力，包括對俄國輸美商品課徵最高百分之五百關稅，並可對俄國石油或天然氣前五大進口國與協助俄國規避制裁的國家，加徵最高百分之一百關稅。若外國進口的俄國天然氣占俄國天然氣出口總量不到百分之十五且已大幅減少採購，則可豁免。

該案以已故共和黨籍聯邦參議員葛理漢命名。他生前花約一年時間協商推動爭取川普點頭，最終在納入川普要求、將現有對伊朗制裁延長五年後，才獲川普支持。該案上月已在參院壓倒性通過，如今眾院也過關，將送交白宮。白宮官員說，川普將簽署法案。

這是自川普去年一月回任以來，美國國會最具企圖心挺烏立法行動，打破前年緊急援烏方案後近兩年的僵局。但川普會否實際動用這項權力仍有變數，白宮在協商過程爭取到廣泛豁免權，讓總統可自行決定是否實施相關制裁。

該案也將今年到期的一九九六年「伊朗制裁法」延長至二○三一年。該法主要對於與伊朗從事特定商業往來的非美企祭出「次級制裁」，延長效期可避免相關制裁效力今年中斷。

聯邦眾院議長強生說，這項立法強化經濟制裁，對俄國政府、金融機構，和那些購買廉價俄國石油和天然氣、協助克宮規避其他制裁，從而助長俄國侵略烏克蘭的外國政府。