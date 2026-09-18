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美將領：準備好在月球周邊作戰

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國參謀首長聯席會議主席凱恩11日在五角大廈舉行的911恐攻事件25周年紀念儀式上致詞。美聯社
美國參謀首長聯席會議主席凱恩11日在五角大廈舉行的911恐攻事件25周年紀念儀式上致詞。美聯社

美國政府日前首次揭露已在太空部署武器。參謀首長聯席會議主席凱恩表示，美軍未來不僅要準備在地球軌道作戰，也要做好在月球周邊作戰的準備。

美聯社報導，美國空軍部長梅因克日前在華府郊外舉行的空軍、太空與網路會議透露，美國已部署「在軌太空控制武器」。凱恩十六日則在另一場同系列會議指出，美軍現在就應開始調整，以便「準備好從海床一路到地月空間作戰、撐住並取勝」。

美國總統川普二○一九年成立太空軍，目前也正準備在太空及月球周邊作戰。太空軍作戰部隊司令加尼翁表示：「人類正持續深入太空，太空軍的工作就是做好準備，捍衛美國利益。」

美軍官員近日接連披露太空武器相關消息，牴觸長期以來太空僅應用於和平目的且非軍事化的慣例。不過，加尼翁表示：「情報界明確指出，潛在對手一直試圖把戰爭延伸到太空」，並稱美軍必須因應。他說：「我們的潛在對手，例如中華人民共和國，正積極在相關體系及部分太空區域展開活動。」

美中均已簽署的一九六七年「外太空條約」規定，月球等天體應「專供和平目的使用」，不得在太空部署核武，各國並須對太空物體造成的損害負責。目前尚不清楚，美國部署太空武器或未來可能在月球周邊使用武器，是否違反相關國際條約。

對此，加尼翁表示，太空軍將繼續執行「安全且負責任」的太空行動。

月球 太空 凱恩

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