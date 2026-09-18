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與美協議 青年運動：只鎖定沙國船舶

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
葉門青年運動武裝人員10日首都沙那集會，動員更多人員投入戰鬥。歐新社
葉門青年運動武裝人員10日首都沙那集會，動員更多人員投入戰鬥。歐新社

儘管沙烏地阿拉伯呼籲美國軍事介入葉門，總統川普仍拒絕採取行動。美國新聞網站Axios十六日引述消息人士報導，美國外交官上周末在馬斯開特的駐阿曼大使館與葉門武裝團體「青年運動」代表會面，討論紅海緊張情勢。

青年運動與沙國的衝突連日升溫。青年運動朝沙國的伊斯蘭教聖城麥加發射無人機，並向沙國其他城市發射飛彈，並實控曼德海峽沿海地區及數座島嶼。沙國則加強空襲青年運動，但沙國支持的葉門政府軍仍無法發動有效的地面反攻。美國則處境微妙，希望維持重要航道暢通，同時避免捲入沙國與伊朗支持的青年運動衝突。

上述的美、青會面由阿曼政府協助安排，聚焦維持雙方停火且確保曼德海峽暢通。美方由駐阿曼外交官與會，駐阿曼大使並未出席。青年運動代表會中指稱，希望持續去年五月與美國達成的停火，並強調無意攻擊美國船舶，只鎖定沙國船舶攻擊，甚至不會攻擊以色列船舶，也承諾會讓其他國家的船舶通過曼德海峽。

對此，美國國務院發言人不予置評，只強調持續與區域盟友及夥伴溝通葉門問題，並聚焦共同打擊青年運動及其他製造混亂的區域恐怖組織。

美國國務院聲明，美國在中東的核心利益，包括確保紅海及區域航行自由，與防止恐怖主義輸出；川普政府已清楚展現決心，捍衛這些利益免於伊朗及代理人的侵略。

美國副總統范斯十四日也說，川普政府一直與阿拉伯聯合大公國、沙國及其他受影響的區域國家保持密切聯繫，也一直直接和青年運動對話，「因此我們認為，目前仍掌握相關情勢」。但他坦言，情勢正快速變化，美方會持續監控，確保美國利益。

青年運動二○一四年攻占葉門首都沙那，和沙國為首的聯軍交戰十多年。這場戰爭近年在停火協議下趨於平靜，但七月重燃戰火，當時青年運動宣布封鎖紅海的沙國海運，報復沙國對葉門港口的封鎖。沙國王儲穆罕默德．沙爾曼上周致電川普請求美軍支援，但遭拒絕。

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