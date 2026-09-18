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延續路線 高市內閣改組 涉外要職均留任

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗（前排中）十七日改組內閣人事，當晚率新閣成員在東京的首相官邸合影。美聯社
兼任自民黨總裁的日本首相高市早苗（前排中）十七日改組內閣人事，當晚率新閣成員在東京的首相官邸合影。美聯社

繼十六日改組自民黨高層人事後，兼任該黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗十七日改組內閣人事。涉外要職，內閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、財務大臣、經產大臣和經濟安保擔當大臣均留任。

預料高市內閣在外交、國防及財經上，會延續自去年十月上台以來的政策方向，即持續強化美日同盟、拉近與川普政府的關係、自衛隊加強部署南西諸島（琉球群島）的「西南移轉」和匯率等政策。

去年十月高市首度拜相組閣，這次在包含首相的十九位閣員中，有十個部會換人，七人首度入閣，也是她首度改組內閣。

高市十七日在記者會表明，負責外交、財經及成長策略等內閣最重要議題的閣員留任，旨在加速相關工作的推動。被問到是否安排在十一月深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議期間和中國大陸國家主席習近平會談，她只說，現階段不宜預判。

高市指稱，將持續以「負責任的積極財政」為施政方針；七十歲的日本維新會（簡稱維新會）前幹事長（祕書長）中司宏擔任「規制改革擔當大臣」，則象徵「自、維」執政聯盟邁向新階段，兩黨關係堅若磐石。

儘管高市聲稱，內閣人事是根據「能力主義」，與自民黨總裁選舉「完全沒關係」。但朝日新聞等日媒引述資深黨籍國會議員報導，目前對高市最重要的就是明年連任總裁，這次改組黨政人事都著眼於此做準備。

林芳正在這次日本內閣改組並未留任。圖為他去年九月自民黨總裁選戰期間在東京發表演說。路透
林芳正在這次日本內閣改組並未留任。圖為他去年九月自民黨總裁選戰期間在東京發表演說。路透

此次改組的兩大焦點分別是，總務大臣林芳正未留任或平調其他部會首長，與自民黨共組執政聯盟的日本維新會，不再是不派員入閣的「閣外協力」。

和高市同齡（六十五歲）的林芳正黨政資歷完備，去年自民黨總裁選舉首輪，他雖排第三而未能進入第二輪決選，但在黨籍國會議員選票上，他僅次於現任防相小泉進次郎，還比高市多。

此前早已傳出林芳正在總務大臣任內勤跑地方，就任十一個月，全國四十七個一級行政區（都道府縣）就訪視廿六個，旨在彌補自己最欠缺的黨員選票。預料明年總裁選舉他將挑戰高市，生涯第四度問鼎總裁寶座。

在此次改組前，林芳正雖都留任總務大臣，但接近他的黨內人士說，他認為自己年事漸長，不把握機會將時不我與，不當閣員，在明年總裁選舉前就能以「自由之身」活動，跑選舉行程。東京放送電視台（ＴＢＳ）十七日報導，他同日一早就對身邊人直言，「這下我就自由了」。

若林芳正續任閣員，在人情義理上，明年總裁選舉他將不好以高市閣員身分挑戰高市；即使參選，也將面臨外界對選高市和選他有何差別的質疑。

另外，每日新聞等日媒日前報導，維新會為了標榜是「改革政黨」而請高市給予規制改革擔當大臣這個位子；但黨內也有人認為，應爭取與日本設立「副首都」有關的位子，以有利實現該黨推動讓現行的大阪府升格為「大阪都」的主張，而維新會前身就是根據地在大阪地區的地區政黨「大阪維新會」。

內閣 高市 琉球

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