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川習二會24日登場 聚焦關稅、台灣議題

經濟日報／ 記者賴錦宏陳湘瑾／綜合報導

美國總統川普與大陸國家主席習近平預計24日在華府會面，這場今年5月川普訪陸後的「川習二會」進入倒數。綜合港媒、彭博等報導，預計關稅、農產品、稀土、AI和伊朗問題是重點，台灣議題一定會被討論，中方將繼續向美施壓。

此外，隨行訪美的大陸企業家名單備受關注。據報導，比亞迪、中際旭創、小米、寧德時代、中國銀行等企業代表有可能隨習近平訪美，有望促成更多投資協議。

彭博引述消息人士指，美中正討論削減部份商品關稅，包括美國對中國出口的能源和農產品，以及中國輸美、供廠商使用的原材料，下周兩國領袖峰會，還有望促成雙方延長持續一年的貿易休戰。

中國國有糧食貿易商中糧集團（COFCO）的代表可能隨習近平訪美，會見美國總統川普，中國正推進每年採購2,500萬噸美國大豆的承諾。

稀土也可能成為談判籌碼。路透專欄作者霍姆近日指出，中國掌握釔等稀土供應，釔被用於顯示器、半導體、雷射及飛機引擎熱障塗層等領域，可能成為川習會重要議題。

美中AI競爭持續升溫，日經亞洲引述消息人士報導，美國準備在元首峰會向中國大陸拋出AI安全相關議題。路透報導，美國財長貝森特表示，他將於本周末與大陸國務院副總理何立峰會面，美國願意在即將舉行的AI會談中，與中國討論雙方面臨的風險。

最後是台灣問題。共同社日前引述多名熟悉中美關係消息人士稱，中國已經要求美國在元首會晤前，不要批准對台軍售，否則中方有意取消元首會面；川普則回應不擔心習近平取消峰會。中方多次強調台灣問題是美中關係的紅線，預計川習二會將繼續對美施壓。

川習 關稅 台灣議題

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