日內閣改組 財金閣員全留任…匯率政策有望延續

日本首相高市早苗17日進行內閣改組，財金閣員均留任，以鞏固政治支持，從而推動她力推的擴大支出計畫。總務大臣林芳正則確定不再擔任閣員。

這是高市去年10月就職以來首次改組內閣，財務大臣片山皋月獲留任，確保了匯率政策的連續性。

分析師表示，日本債市可能樂見片山擔任原職，因為市場擔心高市的擴張性政策，可能增加公債發行量，而片山曾任財務省官員，被認為在財政政策上持保守立場。片山在確定留任後接受採訪表示：「除了原本負責的工作之外，我也受命擔任消費稅及支援金法案主管大臣。」

不過，高市早苗也留任支持「再通膨政策」的盟友城內實擔任經濟財政大臣，顯示她無意縮減大規模支出計畫。

針對經濟財政運作與「經濟財政管理基本方針」中提出的「強勁經濟」與「財政永續性」，城內實表示：「絕對不是要毫無節制地擴張財政。」。

其他內閣及自民黨高層人事中，高市留任了防衛大臣小泉進次郎、自民黨政調會長小林鷹之等被視為「後高市」熱門人選的政治人物，林芳正則退出內閣。

新入閣人選方面，藤井比早之出任總務大臣，山下貴司出任法務大臣，關芳弘出任文部科學大臣，簗和生出任農林水產大臣，井林辰憲出任國土交通大臣，笹川博義出任環境大臣。