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恐使俄烏和平協議更難達成？回應美國制裁法案 克宮批不友善舉動
美國聯邦眾議院16日通過廣泛制裁與關稅法案，針對俄羅斯侵略烏克蘭行為，對俄國加強經濟施壓。英國天空新聞報導，克里姆林宮表示，美國進一步制裁俄國，將使達成俄烏和平協議更困難。
這項法案已送往白宮。一名白宮官員先前表示，如果該法案在眾院通過，川普將簽署這份法案。
克里姆林宮發言人佩斯科夫對記者表示：「我們當然正密切關注這項法案的進展。這屬於不友善的舉動，美國若實施任何額外制裁，無疑會使尋求烏克蘭和平解決方案的努力變得更複雜。」
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