恐使俄烏和平協議更難達成？回應美國制裁法案 克宮批不友善舉動

BBC報導，菲律賓前總統杜特蒂因血腥反毒戰爭涉嫌犯下危害人類罪，16日首度現身荷蘭海牙國際刑事法院。81歲的他自18個月前在馬尼拉遭逮捕後，過去僅透過視訊出庭，這次終於親自露面。不過，杜特蒂究竟能否接受審判仍是最大爭點，辯方稱他記憶力嚴重衰退，甚至以為自己還活在2007或2008年，連美國總統川普的名字都想不起來。

2026-09-17 11:07