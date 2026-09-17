快訊

全國首位縣議長涉賄選 彰化議長謝典霖涉賄選今晚裁定羈押禁見

Fed已「鷹」到頂 日後將愈來愈「鴿」？ 華爾街大多頭：3理由看漲美股

聽新聞
0:00 / 0:00

恐使俄烏和平協議更難達成？回應美國制裁法案 克宮批不友善舉動

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
克里姆林宮發言人佩斯科夫12日在新德里金磚峰會場邊發表談話。路透
克里姆林宮發言人佩斯科夫12日在新德里金磚峰會場邊發表談話。路透

美國聯邦眾議院16日通過廣泛制裁與關稅法案，針對俄羅斯侵略烏克蘭行為，對俄國加強經濟施壓。英國天空新聞報導，克里姆林宮表示，美國進一步制裁俄國，將使達成俄烏和平協議更困難。

這項法案已送往白宮。一名白宮官員先前表示，如果該法案在眾院通過，川普將簽署這份法案。

克里姆林宮發言人佩斯科夫對記者表示：「我們當然正密切關注這項法案的進展。這屬於不友善的舉動，美國若實施任何額外制裁，無疑會使尋求烏克蘭和平解決方案的努力變得更複雜。」

俄烏 和平協議 法案 美國 俄羅斯 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美眾院通過重磅制裁俄國法案！川普獲新關稅權力 中國恐吞100%關稅

美眾院通過葛蘭姆俄制裁法案 送交川普簽署

聯合報社論／調停俄烏戰爭，川普的算計與盲點

美參議院兩黨歧見難解 加密貨幣法案闖關失敗

相關新聞

「難得的殊榮」習近平預計下周訪美 美官員證實：川普將親自接機

中國國家主席習近平預計下周訪美。美國官員向法新社證實，美國總統川普將給予習近平一項難得的殊榮，川普將親自為習近平接機。

血腥掃毒戰釀萬死涉反人類罪！杜特蒂首現身ICC 爆嚴重失憶不記得川普

BBC報導，菲律賓前總統杜特蒂因血腥反毒戰爭涉嫌犯下危害人類罪，16日首度現身荷蘭海牙國際刑事法院。81歲的他自18個月前在馬尼拉遭逮捕後，過去僅透過視訊出庭，這次終於親自露面。不過，杜特蒂究竟能否接受審判仍是最大爭點，辯方稱他記憶力嚴重衰退，甚至以為自己還活在2007或2008年，連美國總統川普的名字都想不起來。

延續路線 高市內閣改組 涉外要職均留任

繼十六日改組自民黨高層人事後，兼任該黨總裁（黨魁）的日本首相高市早苗十七日改組內閣人事。涉外要職，內閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、財務大臣、經產大臣和經濟安保擔當大臣均留任。

沙國F-15疑遭擊落 首動用東風飛彈

華爾街日報十六日報導，沙烏地阿拉伯一架Ｆ–１５戰機疑遭葉門武裝團體「青年運動」擊落。

與美協議 青年運動：只鎖定沙國船舶

儘管沙烏地阿拉伯呼籲美國軍事介入葉門，總統川普仍拒絕採取行動。美國新聞網站Axios十六日引述消息人士報導，美國外交官上周末在馬斯開特的駐阿曼大使館與葉門武裝團體「青年運動」代表會面，討論紅海緊張情勢。

美將領：準備好在月球周邊作戰

美國政府日前首次揭露已在太空部署武器。參謀首長聯席會議主席凱恩表示，美軍未來不僅要準備在地球軌道作戰，也要做好在月球周邊作戰的準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。