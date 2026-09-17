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不服命令還加速逃竄…南韓海警加強打擊非法捕撈 查扣兩艘陸方漁船

中央社／ 首爾17日綜合外電報導
南韓政府加強打擊非法捕撈之際，根據韓國海洋警察廳今天最新消息，海警於西部海域最北端白翎島附近扣押兩艘非法捕撈的中國漁船。照片非當事船隻。示意圖／Ingimage
南韓政府加強打擊非法捕撈之際，根據韓國海洋警察廳今天最新消息，海警於西部海域最北端白翎島附近扣押兩艘非法捕撈的中國漁船。照片非當事船隻。示意圖／Ingimage

韓國政府加強打擊非法捕撈之際，根據韓國海洋警察廳今天最新消息，海警於西部海域最北端白翎島附近扣押兩艘非法捕撈的中國漁船

韓聯社報導，這些漁船前一天中午在韓國仁川市甕津郡白翎島西北方44公里處海域，越過北方限界線（Northern Limit Line）進行非法捕撈。

執法過程中，這些漁船不服從停船命令且加速逃竄，韓國海警追趕後將其扣押。

報導提到，據了解這兩艘漁船為雙拖網漁船，主船載有包含50多歲的中國籍船長在內總計16人，副船則載有15人。

韓國海警計劃把兩艘漁船和船員押送至仁川海警專用碼頭，並調查非法捕撈過程。

韓國海警曾於8月11日一舉扣押8艘長期非法停泊的中國漁船，如今又是秋季漁汛到來之際，海警已經加強查處西部海域北方限界線附近非法捕撈漁船之力道。

中方 漁船 南韓

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