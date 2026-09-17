瑞典中左翼在野陣營贏國會大選 總理宣布將請辭

瑞典選務當局今天稍早指出，中左翼反對派陣營贏得9月13日進行的國會選舉，總理克里斯特森（Ulf Kristersson）很快就發文表示，他將辭去總理職務。

路透社報導，瑞典國會選舉計票作業已經完成，選務當局稍早公布結果顯示，中左翼反對派陣營奪得過半數176席，克里斯特森領導的右翼執政聯盟則拿下173席。

克里斯特森於社群媒體X平台發布一封信件，內文寫道：「目前議長將引領邁向籌組新政府的下一階段，我在此請求解除總理職務，以便讓這項工作能立即展開。」

這次大選的結果為政權更迭奠定了基礎，社會民主黨（Social Democrats）領袖安德森（MagdalenaAndersson）預計將在擔任4年反對派之後重返總理大位。

瑞典國會全部349席都已計票完畢，但大選最終結果仍需於未來幾天內進行正式認證。

對於中左翼陣營而言，這場勝利可能只是籌組政府漫長過程的第一步。